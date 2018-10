Musikalische Wirtshäuser

Silberregion Karwendel: Ohrenschmaus trifft GaumenfreudenTirol, Schwaz (ots) - Die Tage werden kürzer. Also Zeit fürGemütlichkeit. Zusammenkommen und genießen. Früher gehörte dasspontane gemeinsame Musizieren und Singen in der warmenWirtshaus-Stube dazu. Zu Zeiten der bekannten Tiroler Rainer-Sängergalten Wirtshäuser als wichtige Kulturzentren. Diese Tradition wirdjetzt anlässlich des 200-Jahr-Jubiläums des Welthits "Stille Nacht!Heilige Nacht!" wiederbelebt.Zwtl.: Jam-Session auf TirolerischIn den Tiroler Wirtshäusern der Silberregion Karwendel - imSchloss Mitterhart (11. Oktober) und im Gasthof Schwannerwirt (14.November) - steht musikalischer Ohrenschmaus auf der Speisekarte. DieGaststube wird zur Bühne etwa für MusikerInnen der LandesmusikschuleSchwaz, für die fünf Tiroler Tanzmusikanten, die mit Trompete,Klarinette, Harmonika, Harfe und Tuba aufspielen. Unterstützt werdensie dabei von der bodenständigen Musik der drei Diandln aus demÖtztal und den Brandenberger Stammtischsängern, einem"Manderviergesang" aus dem Tiroler Unterland. So wird altes Liedgutgepflegt und neu interpretiert. Also, wo man singt, da lass dichruhig nieder ?Zwtl.: Tiroler WirtshauskulturRegionale Gaumenfreuden aus der traditionellen Tiroler Küchetischen alle sechs typisch Tiroler Wirtshäuser der SilberregionKarwendel (Gasthof Einhorn Schaller und Gasthof Himmelhof/Schwaz,Gasthof Esterhammer/Buch, Gasthof Schwannerwirt/Weerberg, Gasthof zurPost/Hinterriss, Schloss Mitterhart/Vomp) ganzjährig auf. Im Herbstlocken besondere Schmankerln wie deftige Kürbiscremesuppen,köstliches Wildbret und gebratene Kastanien.[www.silberregion-karwendel.com](http://www.silberregion-karwendel.com/)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Tourismusverband Silberregion KarwendelSandra KochT +43 5242 63240 14s.koch@silberregion-karwendel.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/17417/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: oberhollenzer kommunikation & eventorganisation, übermittelt durch news aktuell