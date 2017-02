Unterföhring (ots) -Premiere bei "The Voice Kids": Nachdem Pia (10, Bad Lippspringe)den Coaches mit Ewig "Ein Geschenk" macht, bekommt sie auf der BühneUnterstützung ihrer Eltern. Doch anstatt einfach der Tochter denRücken zu stärken, greifen sie selbst spontan zum Mikro und rockenmit "Walking By Myself" das Studio, Standing Ovations des Publikumsinklusive - am Sonntag, 26. Februar, 20:15 Uhr, in SAT.1."The Voice Kids" immer sonntags, um 20:15 Uhr, in SAT.1Mehr Infos zu "The Voice Kids" auf der Presseseitewww.presse-portal.tv/Voice und unter www.TheVoiceKids.dePressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 319 880-822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell