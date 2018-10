Erfurt (ots) - Mit "Max und Maestro" (hr) wird es klassisch beiKiKA. Der weltberühmte Dirigent und Pianist Daniel Barenboim führtdie Zuschauer als animierte Trickfigur in die faszinierende Welt derMusik ein. Ab 8. Oktober 2018 zeigt KiKA die neue Animationsseriemontags bis freitags um 17:35 Uhr.Der elfjährige Max träumt davon, Musiker zu werden und spielt ineiner Hiphop-Band Keyboard. Eines Tages landet sein Fußball zufälligauf dem Anwesen einer Villa, in der ein exzentrischer Musiker lebensoll. Aus dem Inneren dringt klassische Musik. Neugierig verschafftsich Max Zutritt, setzt sich an einen großen Flügel und stellterstaunt fest, dass er das eben gehörte Stück problemlos nachspielenkann. Der dort lebende Maestro Barenboim entdeckt schnell sein Talentund bietet ihm Übungsstunden an. Aber das bringt Max inSchwierigkeiten. Was werden sein Vater und seine Freunde sagen, dieHiphop lieben und Klassik völlig uncool finden? Max ist fasziniertvon den klassischen Melodien, und so entscheidet er sich zunächst,heimlich seiner neuen Leidenschaft nachzugehen. Statt Max mitabstrakter Theorie zu quälen oder ihn zu Höchstleistungenanzuspornen, eröffnet ihm Daniel Barenboim die Welt der Musik undlässt ihm genügend Freiraum, sich diese selbst zu erschließen. SeinCredo: Die Musik ist wie das Leben. Und was die Musik dich lehrt,hilft dir auch im Leben weiter. Dabei begibt sich auch Barenboimimmer wieder auf die Suche nach neuen Erfahrungen und bleibtgegenüber jeder musikalischen Stilrichtung aufgeschlossen. Auchgegenüber Hiphop. Das hilft Max, denn da gibt es noch einen Mann inseinem Leben, den er sehr verehrt: seinen Vater Wesley. Der liebtHiphop über alles, und wünscht sich nichts sehnlicher, als das seinSohn in seine Fußstapfen tritt. In diesem Spannungsfeld erlebt Maxmit seinen Freunden Leon, Emilia und Maurice musikalische Abenteuerzwischen Probenraum und Konzertsaal.Der deutsche Hiphop-Star Samy Deluxe übernahm für die Serie nichtnur die Sprechrolle des Vaters Wesley, sondern ist auch - gemeinsammit dem bekannten französischen Rapper Akhenaton - für den Titelsongverantwortlich.Auch Medienkenner Tim wird in seiner Sendung "Timster" (KiKA) am13. Oktober um 17:45 Uhr den Besonderheiten der neuen Animationsserieauf den Grund gehen."Max & Maestro" ist eine Koproduktion zwischen MonelloProductions, MP1, France Télévisions, RAI und dem Hessischen Rundfunk(hr). Bei KiKA wird die 52-teilige Serie ab 8. Oktober montags bisfreitags um 17:35 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt. VerantwortlicheRedakteure beim hr sind Patricia Vasapollo und Jens Opatz.Weitere Informationen und Fotos finden Sie demnächst aufwww.kika-presse.de. Registrierte Nutzer finden in derKiKA-Presselounge im Bereich "Presse Plus" eine Pressemappe und dreiFolgen zur Ansicht. Darüber hinaus sind die Folgen derAnimationsserie im HbbTV unter dem Red Button abrufbar.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell