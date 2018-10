Leipzig (ots) - Die Deutsche Welle (DW) und der MDR setzen diegemeinsame Talk- und Musikreihe "Privatkonzert" fort. Ab MitteOktober werden zehn neue Folgen plus ein "Best of" produziert.Moderiert werden die neuen Ausgaben von Stephanie Stumph und WigaldBoning, die in der Sendung auch selbst als Musiker aktiv sind. Ortdes Geschehens ist erneut das "Haus Schminke" im sächsischen Löbau,Anfang der 1930er Jahre nach Entwürfen des Star-Architekten HansScharoun erbaut. Das international bekannte Haus steht fürWeltoffenheit und Dialog.Die prominenten Gastgeber treffen bei "Privatkonzert" auf Musikerund Bands aus aller Welt. Für die neue Staffel haben sich Ray Wilson("Genesis") und Chris Thompson ("Manfred Mann's Earth Band") ausGroßbritannien und die deutschen Stars Max Mutzke, SebastianKrumbiegel ("Die Prinzen"), Glasperlenspiel und Wingenfelder ("FuryIn The Slaughterhouse") angesagt. Auch dabei sind derspanisch-deutsche Singer/Songwriter Nico Santos, dieghanaisch-deutsche Soulsängerin Y'akoto sowie deririsch-amerikanische Sänger, Schlagzeuger und Komponist Angelo Kelly.Die Musiker machen nicht nur gemeinsam Musik, sondern kommen auch insGespräch - über kulturelle und musikalische Grenzen hinweg.MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi: "In der zweiten Staffelholen wir wieder nationale und internationale Stars nach Sachsen. Ichfreue mich sehr, dass wir mit Stephanie Stumph eine Gastgeberingefunden haben, die aus der Region kommt und dem MDR seit Jahrenverbunden ist. In diesem Format kann sie nun auch ihr Können alsMusikerin unter Beweis stellen und somit dem Publikum eine andereSeite von sich zeigen."Ausgestrahlt werden die neuen Folgen ab 1. Februar 2019. DieTV-Fassung läuft auf DW (Deutsch), DW (Deutsch+) und imMDR-Fernsehen. Die englische Fassung "Night Grooves" wird auf DW(English) ausgestrahlt. Online zu sehen ist das "Privatkonzert" beidw.com/musik bzw. dw.com/music.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32,E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell