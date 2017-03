Hilversum, Niederlande (ots) -Anmoderationsvorschlag:Haben Sie schon mal vom sogenannten "Silent Home" gehört? Lauteiner aktuellen Sonos-Studie ist das ist ein weltweites Phänomen, dasbeschreibt, wie viele von uns miteinander leben. Vielleicht kann manes am ehesten als Alltag bezeichnen. Dabei sind wir zwar allemiteinander zusammen, aber trotzdem ist irgendwie jeder für sichallein. Warum das so ist und wie man das wieder ändern kann, weißOliver Heinze.Sprecher: Es ist eigentlich jeden Tag dasselbe: Aufstehen, ab insBad, dann schnell frühstücken und zur Arbeit. Abends gibt es dann einähnliches Programm. Dabei fällt, laut der Sonos-Studie auf, dassviele gar nicht mehr zusammen, sondern nebeneinander her leben. Doch,warum ist das so?O-Ton 1 (Umfrage: Warum leben immer mehr von uns ehernebeneinander her als miteinander? 0:18 Min.): Frau: "In Gedanken istman ja ständig überall. Und was man alles noch erledigen muss undKindererziehung, Geschenke und Haushaltsplanung." Mann: "Ja, das hatdamit zu tun, dass die Zeiten einfach viel hektischer geworden sind.Ein riesen Informationsfluss. Man spielt mit seinem Handy rum. GucktFernsehen. Und dadurch hat man eher ein nebeneinander als einmiteinander."Sprecher: Und während man zuhause nebeneinander her lebt ist esvor allem eins: Still. Diese Stille wirkt aber nicht beruhigend,sondern verstärkt auch noch den Stress und Druck des heutigen Lebens.Das sogenannte "Silent Home" macht uns einsamer, wir werdenunzufrieden. Das kann man allerdings ändern, so Musikpsychologe Dr.Daniel Müllensiefen, der erklärt, dass Menschen, die viel Musikhören,...O-Ton 2 (Dr. Daniel Müllensiefen, 0:16 Min.): "...viel zufriedenermit ihrem Leben sind, insgesamt glücklicher, weniger Probleme in derPartnerschaft haben, mit ihrem Partner besser umgehen können, mehrgemeinsame Mahlzeiten mit den Leuten einnehmen, mit denen siezusammenwohnen et cetera. Das heißt, Musik scheint ein integralerBestandteil eines glücklichen Lebens zuhause zu sein." Sprecher: Unddas wünschen sich auch viele von uns.O-Ton 3 (Umfrage: Wie und wann hören Sie heute Musik? 0:32 Min.):Mann: "Ich würde gerne mehr Musik hören, aber auch hier muss ichleider sagen, ist der Stress von Alltag überwiegend." Frau: "Musikhöre ich vor allem unterwegs - dann einfach wieder zum Entspannen, sozum Chillen zum Runterkommen." Mann: "Also nach der stressigenArbeit, da genieße ich das richtig, mich in meinen Wagen zu setzen,die Musik mal wirklich voll auf zu drehen. Und das ist dannEntspannung pur." Frau: "Früher habe ich immer richtig laut Musikgehört. Das hätte ich schon ganz gerne wieder. Aber ich würde auchrichtig gerne Zeit so mit meiner Familie verbringen, dabei Musikhören, reden, Spiele spielen. Und einfach auf der Couch sitzen undeinfach nur mal ein bisschen chillen."Sprecher: Nicht lange nachdenken! Machen Sie es doch einfach so,wie in der Sonos Kampagne, "Wake up the silent home" und bringen mitMusik Freunde und Familie wieder zusammen.Abmoderationsvorschlag:Mehr Infos zur SONOS-Kampagne und wie auch Sie Ihr Zuhause wiederzu einem musikerfüllten Zuhause machen können finden Sie untersonos.com.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:swordfish PRAriane Poschnerariane@swordfish-pr.de089 961 6084 - 11Original-Content von: Sonos, übermittelt durch news aktuell