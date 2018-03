"Musik an, Welt aus" - EULE legt nach (FOTO)

München (ots) -- Neue Single von EULE: "Musik an, Welt aus"- Ab Freitag, 23. März 2018, erhältlich, exklusive Fanbox undgleichnamiges Album vorbestellbar- Albumrelease: 13. April 2018EULE (28) legt nach: Mit "Musik an, Welt aus" folgt die zweiteSingleauskopplung aus ihrem Debütalbum, das am 13. April 2018erscheint. Zuvor hatte die Berlinerin mit "Stehaufmädchen" bereitsPlatz 2 in den iTunes Singlecharts erreicht.In knapp drei Wochen erscheint EULEs Debütalbum. Bis dahinverkürzt die Sängerin die Wartezeit mit ihrer zweitenSingleveröffentlichung: Mit "Musik an, Welt aus" ist ab heute derSong zum gleichnamigen Album erhältlich. Fans können zudem bereitsjetzt eine exklusive Fanbox und das Album vorbestellen.Den Auftakt machte "Stehaufmädchen". Die Song-Premiere peakte inden iTunes-Singlecharts auf Platz 2. Bei YouTube generierte dasMusikvideo seit Anfang Februar bereits über 4,4 Millionen Klicks.Die Single "Musik an, Welt aus" erscheint am 23. März 2018 bei ELCARTEL MUSIC.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationKonstantin Louisoder089 - 64185 6520konstantin.louisoder@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell