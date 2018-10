Musik-Streaming knackt in vielen Ländern die 50-Prozent-Umsatzmarke im Musik-Business

Berlin (ots) - BMG-Strategie-Chef Hubert: Streaming hat denMusikkonsum demokratisiert / Vermarktung nutzt heute die 500-facheDatenmenge wie noch vor zehn JahrenBerlin, 1. Oktober 2018 - Die Streaming-Technologie und dasflächendeckend immer schnellere Internet verändert das Musik-Geschäftweltweit radikal. "Musikstreaming hat einen radikalenParadigmenwechsel eingeläutet", sagte Stéphane Hubert, PresidentStrategy and Business Development des 2008 in Berlin neu gegründetenBertelsmann-Musik-Labels BMG im Interview für das Dossier zum Thema"Streaming" des Business-Lifestyle-Magazins 'Business Punk' (Ausgabe5/2018, EVT 4. Oktober). Früher hätten die Menschen Musik gekauft,heute griffen sie vermehrt nur noch darauf zu. Dies habe zugewaltigen Umsatzverschiebungen geführt. "Im April 2018 kamenerstmals über 50 Prozent der Musikumsätze durch Streaming zustande",so Hubert. Schweden sei das erste Land in Europa gewesen, das dieseMarke geknackt habe, in Deutschland habe das deutlich längergedauert.Grundsätzlich sei durch das Streaming die Möglichkeit entstanden,"den Musikkonsum auf der ganzen Welt zu demokratisieren". Soerreichten die Streaming-Umsätze vor allem in Ländern, in denen eskeine traditionelle Musikindustrie gab, wie beispielsweise in Ecuadoroder Peru mittlerweile schon über 90 Prozent. Durch den Boom mobiler,internetfähiger Geräte überspringe man dort alle Schritte und tretedirekt in den Streaming-Markt ein: "Der ist dort nun das Rückgrateiner gerade erst entstehenden Musikindustrie."BMG nutzt bei der Vermarktung von Künstlern laut Hubert im'Business Punk'-Interview heute "schätzungsweise die 500-facheDatenmenge wie noch vor zehn Jahren", um beispielsweise denZusammenhang zwischen Musikkonsum und Songtexten zu untersuchen. "Wirwollen herausfinden, welchen Einfluss bestimmte Messages oder Wörterauf die Beliebtheit eines Songs haben. Das ist noch Work-in-Progress,aber wir erkennen schon interessante Muster."Pressekontakt:Joachim HaackG+J Kommunikation BUSINESS PUNK und CAPITALc/o PubliKom, Tel. 040/39 92 72-0,E-Mail: presse@publikom.comwww.business-punk.comOriginal-Content von: Business Punk, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell