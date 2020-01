Musik-Kracher zum Jahresbeginn - Channel Aid-Livestream mit Top-Band Bastille aus der Elbphilharmonie Hamburg am 4. Januar (FOTO)

Hamburg (ots) - Channel Aid präsentiert die internationale Top-Band BASTILLEzusammen mit dem Baltic Sea Philharmonic unter der Leitung von Kristjan Järvilive aus der "Elphi" via Livestream kostenlos auf www.channel-aid.tv am 4.JanuarAm 4. Januar spielt die Indie-Rockband Bastille in der Elbphilharmonie einCharity-Konzert der Extraklasse: mit dem Baltic Sea Philharmonic unter derLeitung von Dirigent Kristjan Järvi. Der YouTube-Kanal Channel Aid zeigt es live- und kostenlos. Ab 19.45 Uhr startet der Livestream auf www.channel-aid.tv.Dass die Location den Künstlern eine ausgezeichnete Akustik bieten wird, ist zuerwarten - dennoch bleibt es 2020 spannend. Denn Band und Orchester kommen zuvornur einmal zusammen, um die eigens für das Channel Aid-Konzert orchestriertenStücke von Bastilles neuem Album "Doom Days" gemeinsam zu proben. Das Konzertwerden alle Beteiligten dann schließlich auswendig spielen und der ChannelAid-Session damit einmal mehr das Gewisse etwas verleihen! Kein Wunder, dass dieElbphilharmonie nach kurzer Zeit komplett ausverkauft war.Nicht nur der Channel Aid-Charity-Kanal auf YouTube ist weltweit einzigartig,sondern auch die musikalische Kombination aus der Indie-Rockband Bastille mitdem 52-köpfigen Orchester Baltic Sea Philharmonic unter Leitung vonStar-Dirigent Kristjan Järvi. Begleitet wird der Auftritt zudem von einemZwölf-Personen Gospel Chor. Neben Hits aus dem neuen Album "Doom Days" miteinmaliger orchestraler Begleitung wird ein Song von Frontman Dan Smith exklusivauf der Orgel der Elbphilharmonie gespielt. Als Support eröffnen im Vorfeld dieYoutube-Creator Madilyn Bailey und Allie Sherlock den Abend. Sie haben bereitsmit millionenfachen YouTube-Clicks Weltruhm erlangt.Das Konzert für alle im Hamburger "Kulturdenkmal für alle"Das Charity-Konzert wird live auf dem YouTube-Kanal von Channel Aid übertragen!Das Besondere? Jeder Konzert-Klick ist eine Spende für soziale Projekte. AlleErlöse, die über den YouTube-Kanal Channel Aid generiert werden, gehen 2020 andie Stiftung Laureus Sport for Good, die Entwicklungshilfeorganisation Right toplay und das Tanzprojekt Chance to Dance, um Kinder und Jugendliche sowieMenschen mit Behinderung finanziell zu unterstützen.Eine progressive Charity-Idee, so einfach wie visionärÜber den YouTube-Kanal kommen Kulturfreunde in den Genuss eines eigentlichexklusiven Konzerts - und tun schon damit etwas Gutes. Denn nicht nur dieKünstler und Sponsoren machen Channel-Aid möglich, die YouTube-Zuschauer selbstsind mit ihren Klicks der entscheidende Faktor für die Höhe der Erlöse. Nach demMotto: you click, we donate, zahlt Channel Aid die Spende, während die Fans dasKonzert im Netz verfolgen. Live, einmalig und kostenlos!"Wir werden am 4. Januar in der Elbphilharmonie ein mega Konzert veranstaltenund das dann live auf Channel Aid streamen, um auch junge Leute anzusprechen undfür Charity zu sensibilisieren. Denn die Klicks auf dem YouTube-Kanal ChannelAid generieren Erlöse. Eine Möglichkeit für die 'YouTube-Generation', Spaß zuhaben und gleichzeitig Gutes zu tun", sagt der Managing-Director der FABSFoundation Fabian Narkus, der Channel Aid ins Leben gerufen hat und auch dasKonzert am 4. Januar in der "Elphi" organisiert.Nach dem Konzert wird es in der Hamburger Fischauktionshalle noch eineAftershow-Party mit zahlreichen Prominenten und namhaften DJs geben. Neben demHamburger DJ Kai Schwarz wird die bekannte Mercedes-Benz MarkenbotschafterinDJane Dominique Jardin an den Turntables auflegen, ebenso wie die Party Pupils.Zu den starken Partnern, die "Channel Aid live in Concert Season 3"unterstützen, gehören u.a. MasterCard, Mercedes-Benz, Bulthaup, Holsten, TheWESTIN Hotel Hamburg, Yamaha Music, Panasonic, Schweppes, KLM, WALL, Eventim undim Medienbereich News Aktuell sowie Landau Media.Livestream: www.channel-aid.tvLinks zu den Kommunikationskanälen:YouTube: https://www.youtube.com/ChannelAidhttp://www.channel-aid.comhttps://www.instagram.com/channelaidPressekontakt:Mehr Infos und Presseakkreditierungen:Claudia Schulz PRClaudia SchulzSierichstraße 17222299 Hamburgwww.claudiaschulzpr.dechannelaid@claudiaschulzpr.deTel. +49 40 18297739Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127363/4481624OTS: FABS FoundationOriginal-Content von: FABS Foundation, übermittelt durch news aktuell