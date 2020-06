Musik mit Andy Borg, viel Gefühl mit Stefan Mross & Anna-Carina (VIDEO)

Baden-Baden (ots) - SWR Musikshow "Schlager-Spaß mit Andy Borg", Sa. 13.6.20, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen / im Anschluss, um 22:15 Uhr: "Stefan Mross & Anna-Carina - Liebe auf ganz großer Bühne"Musik, Humor und große Gefühle: Im Juni lädt Andy Borg die Zuschauerinnen und Zuschauer des SWR Fernsehens erneut zu einer neuen Ausgabe "Schlager-Spaß mit Andy Borg" in seine gemütliche Weinstube ein. Seine Gäste präsentieren altbekannte Hits aus der Welt des Schlagers und der Volksmusik. Mit dabei sind dieses Mal unter anderem Anita & Alexandra Hofmann, Gunther Emmerlich, Giovanni Zarrella, Mara Kayser, Marc Marshall und Wind. Zu sehen am Samstag, 13. Juni 2020, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss, um 22:15 Uhr, gibt es einen Rückblick auf eine Hochzeit im großen Stil: "Stefan Mross & Anna-Carina - Liebe auf ganz großer Bühne" - dazu Interviews mit guten Freunden des Paars."Schlager-Spaß mit Andy Borg" - u. a. mit Gunther Emmerlich, Marc Marshall und WindGunther Emmerlich präsentiert einen Titel aus dem Musical "Anatevka", Mara Kayser würdigt die Hits von Schlagerlegende Udo Jürgens und Wind gibt einen Einblick in ihre über dreißigjährige Bandgeschichte. Marc Marshall singt ein Lied aus seinem Album "Herzschlag". Italienisches Flair bringt Giovanni Zarrella in die Weinstube: Sein Titel "La Valle del Eden" ist die italienische Version des Schlagerhits "Jenseits von Eden" und auch Anita und Alexandra Hofmann laden ein zu einer kleinen Reise: Gemeinsam mit SWR Moderator Andy Borg präsentieren sie ein Medley mit den Hits der 70er-Jahre. Die Geininger begeistern mit typischen Oberkrainer-Klängen und mit Gäumoggel geht die Reise zurück in den Südwesten - die sieben Schwaben reißen ihr Publikum mit rockigen Mundartklängen mit. Die aktuellen Aufzeichnungen der Sendung fanden aufgrund der Corona-Pandemie ohne Studiopublikum statt." Stefan Mross & Anna-Carina - Liebe auf ganz großer Bühne"Am 6. Juni konnten Zuschauerinnen und Zuschauer mitverfolgen, wie "Immer wieder sonntags"-Moderator Stefan Mross und seine Partnerin Anna-Carina Woitschack sich das Ja-Wort gaben. In "Stefan Mross & Anna-Carina - Liebe auf ganz großer Bühne", einer 30-minütigen Doku, gewährt das SWR Fernsehen exklusive Einblicke in das Leben des Paars - vor allem rund um die Hochzeit. Der Schwarzwälder Entertainer Hansy Vogt ist einer der besten Freunde von Stefan Mross, bei der Feier durfte er selbstverständlich nicht fehlen. Exklusiv erzählt er, warum sein Stefan nun endlich die richtige Frau gefunden hat. Wie geht es den Frischgetrauten in den Flitterwochen? Die Kamera ist bei ihrer Reise mit dem Wohnmobil dabei.Sendung"Schlager-Spaß mit Andy Borg", 13. Juni, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen"Stefan Mross & Anna-Carina - Liebe auf ganz großer Bühne", 13. Juni, 22:15 Uhr, SWR FernsehenWeitere Informationen unter: http://swr.li/schlager-spass-mit-andy-borg-juniFotos über http://www.ARD-Foto.dePressekontakt:Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@swr.de,Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4620021OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell