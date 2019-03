Die Musicalmetropole Hamburg feiert 2019 drei spektakuläre Premieren (FOTO)

Finanztrends Video zu



Hamburg (ots) -In diesem Jahr trumpft Deutschlands Musicalmetropole Hamburg mitgleich drei spektakulären Premieren auf: Am 3. März beging TINA - DASTINA TURNER MUSICAL unter tosendem Applaus seine Deutschlandpremiere,im April feiern CIRQUE DU SOLEIL PARAMOUR und im September PRETTYWOMAN - DAS MUSICAL Europapremieren. Hamburg Tourismus bietet füralle drei Musicals bereits ab 103 Euro pro Person passendePauschalangebote.Nach New York und London ist Hamburg der drittwichtigsteMusicalstandort weltweit. Diesem Ruf wird man dieses Jahr an der Elbemehr als gerecht und bietet 2019 dem Publikum gleich drei Premieren.Den Anfang machte am 3. März die Deutschlandpremiere von TINA - DASTINA TURNER MUSICAL im Stage Operettenhaus auf der Reeperbahn. DasStück enthüllt die bislang noch nie erzählte Geschichte der Frau, diees wie keine zweite Künstlerin wagte, die Grenzen von Alter,Geschlecht und Hautfarbe zu sprengen. Von ihren bescheidenen Anfängenin Nutbush, Tennessee, über ihre Verwandlung bis zu ihrem Aufstiegzur international gefeierten und geliebten Rock-Ikone.Am 14. April feiert mit CIRQUE DU SOLEIL PARAMOUR das ersteMusical des legendären kanadischen Zirkus im Stage Theater Neue Floraseine Europapremiere. Wo bis vor kurzem noch Aladdin über die Bühnetanzte, entsteht gerade die aufwendigste und teuersteMusicalproduktion weltweit. Künftig werden dort Akrobaten des Cirquedu Soleil tanzen und vereinen Musical und Artistik zu einem ganzneuen Show-Erlebnis.Im Herbst wird es in romantisch, wenn eine der bekanntesten undzauberhaftesten Kino-Liebesgeschichten als Musical nach Hamburgkommt: PRETTY WOMAN - DAS MUSICAL feiert am 29. SeptemberEuropapremiere im Stage Theater an der Elbe. Der Film vom modernenAschenputtel-Märchen mit Julia Roberts und Richard Gere verzaubertein den 90er Jahren die Kinobesucher auf der ganzen Welt. Nun lässtdas passende Musical die Besucher zur Musik von Bryan Adams hautnahall die Momente erleben und mitfühlen, die sie aus dem Film kennen.Unter www.hamburg-tourismus.de/pauschalen bietet Hamburg Tourismusexklusive Übernachtungs-Pakete für alle drei Musicals. So gibt es zumBeispiel eine Hotelübernachtung inklusive Frühstück, Musical-Ticket,Programmheft zum Musical sowie eine Hamburg CARD ab 103 Euro proPerson.Pressekontakt:Hamburg Tourismus GmbHJulia BankusTel: +49-40-300-51-495Email: bankus@hamburg-tourismus.deWeb: www.hamburg-tourismus.deOriginal-Content von: Hamburg Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell