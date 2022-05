Mushiny eröffnet sein erstes globales Forschungs- und Entwicklungszentrum in Nanjing und stellt ein hochmodernes Roboter- und Robotermanagementsystem vor

Nanjing, China (ots/PRNewswire) -Mushiny, ein weltweit führender Anbieter von Lagerautomatisierungslösungen und Hersteller von Robotern zu diesem Zweck, gab am Freitag die Einrichtung seines ersten globalen Forschungs- und Entwicklungszentrums in Jiangbei New District, Nanjing, Provinz Jiangsu, bekannt.Das globale Forschungs- und Entwicklungszentrum des Unternehmens wird von der neuen Fabrik in Nanjing flankiert, die über einen großen Pool an Talenten verfügt, die auf Software, Logistik und Roboter spezialisiert sind. Mit einer Investition von 100 Millionen Yuan wird der Komplex in Zukunft weitere technologische Durchbrüche und Fortschritte erleben, da er dem Unternehmen zu einer besseren Software-Hardware-Integration und einer schnelleren Lieferung von Qualitätsprodukten für die Massenproduktion verhelfen soll.Auf der Grundlage eines einzigartigen Verständnisses von modularem Design und einer „Plattform"-Produktstrategie wurden gleichzeitig zwei der neuesten Produkte von Mushiny vorgestellt:Der MUSHINY T6-1500, „kleiner, aber stärker", ist ein AMR (Autonomous Mobile Robot) und gleichzeitig das neueste Modell der T6-Plattform-Produktreihe, die der Industrie offensteht. Mit einem offenen Planungssystem und einem Körperplanungsprotokoll bietet der T6-1500 einen breiten Raum für sekundäre Entwicklung, Umwandlung und optionales Zubehör. Das Verhältnis von Volumen zu Last, das Verhältnis von Last zu Gewicht und die Batterielebensdauer sind 10 %, 30 % bzw. 100 % höher als bei ähnlichen Produkten.Das MUSHINY Xihe RMS 3.0, das sowohl lokal als auch in der Cloud eingesetzt werden kann, ist mit einer Vielzahl von Lagerverwaltungssystemen (LVS) und ERP-Systemen kompatibel und kann riesige Roboter (bis zu 1.000) mit visualisierten Verwaltungstools steuern. Unterstützt durch einen optimierten, umfassenden Verkehrssteuerungsalgorithmus bietet das System eine 1:1-Simulation von Betriebsszenarien, Echtzeit-Datenberichte und Standardalarme in mehreren Kanälen, zahlreiche kundenspezifische Funktionen und eine benutzerfreundliche Oberfläche.„Mit der Einrichtung des Forschungs- und Entwicklungszentrums und den beiden Produkten wird sich das Unternehmen weiter auf die Plattform- und modularisierte Produktion sowie die Qualitätsverbesserung konzentrieren", sagte Liu Ming, CEO von Mushiny. „Wir werden keine Mühen scheuen, um Technologien und Produkte kontinuierlich zu verbessern, den Bedürfnissen der Kunden besser gerecht zu werden, die globale Marktexpansion zu beschleunigen und gleichzeitig die Lokalisierung zu verbessern und den Kunden dabei zu helfen, den Engpass in der Logistik und Lagerhaltung zu überwinden, um die durch die Covid-19 verursachten Unsicherheiten zu überwinden und so jede Investition sinnvoll zu machen."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1822005/Image1.jpgPressekontakt:Lleyton Li,lil@prbright.comOriginal-Content von: Mushiny, übermittelt durch news aktuell