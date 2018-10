"Museums-Check" mit Markus Brock und Peter Stamm in Winterthur (FOTO)

Mainz (ots) -Sonntag, 14. Oktober 2018, 18.30 UhrErstausstrahlungSeit Jahresbeginn haben das Kunstmuseum Winterthur, das MuseumOskar Reinhart und die Villa Flora einen gemeinsamen Namen: KunstMuseum Winterthur. Am Sonntag, 14. Oktober 2018, 18.30 Uhr, besuchenModerator Markus Brock und der Schweizer Schriftsteller Peter Stammim "Museums-Check" das Kunst Museum Winterthur und statten auch demFotomuseum einen Besuch ab.Peter Stamm lebt und arbeitet in Winterthur und schätzt diehochkarätige Sammlung des Kunst Museum Winterthur. Sie ist aus fünfPrivatsammlungen entstanden, unter anderem von Mäzen Georg Reinhartund den Ehepaaren Friedrich-Jezler und Hahnloser-Bühler. Ihnen sinddie reichhaltigen Bestände französischer Kunst und der klassischenModerne zu verdanken, darunter Werke von Monet, Bonnard, Mondrian undde Chirico. Auch die Gegenwartskunst kann dort mit berühmten Namenwie Gerhard Richter und Isa Genzken aufwarten. Eine Sonderausstellungist der Künstlerin Karin Sander gewidmet. Mit Museumsdirektor KonradBitterli spricht Markus Brock über seine Zukunftsvorstellungen.Der "Museums-Check" führt Markus Brock und Peter Stamm außerdem indas international renommierte Fotomuseum Winterthur, dasfotografische Arbeiten vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwartpräsentiert. Zu seinem 25-jährigen Bestehen zeigt es ab 20. Oktober2018 eine besondere Ausstellung: "25 Jahre! Gemeinsam Geschichte(n)schreiben". 25 Fotografen, Künstler und Autoren aus dem In- undAusland dürfen eines ihrer Lieblingsstücke aus der Sammlung auswählenund ihre Geschichte dazu erzählen.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/museumscheck3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell