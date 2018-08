"Museums-Check": Markus Brock erkundet mit Christian Chako Habekost die neueröffnete Kunsthalle Mannheim (FOTO)

Mainz (ots) -Sonntag, 5. August 2018, 18.30 UhrErstausstrahlungEinen spektakulären Neubau, eine große Sonderausstellung von JeffWall und eine Neuinszenierung ihrer renommierten Sammlungpräsentierte die Kunsthalle Mannheim zu ihrer Wiedereröffnung am 1.Juni 2018. Markus Brock erkundet gemeinsam mit dem deutschen Comedianund Kabarettisten Christian Chako Habekost Alt- und Neubau desMuseums. Den "Museums-Check mit Markus Brock: Kunsthalle Mannheim"zeigt 3sat am Sonntag, 5. August 2018, um 18.30 Uhr inErstausstrahlung.Anfang Juni hat die Kunsthalle Mannheim nach eineinhalb Jahrenwiedereröffnet, erweitert um einen modernen Neubau, der von einembronzefarbenen Metallgewebe umhüllt ist. Der neue Gebäudekomplex istüber einen Durchgang mit dem bestehenden Jugendstilgebäude verbunden.Rund 70 Millionen Euro investierten private Mäzene, die StadtMannheim und Stiftungen in eine innovative Architektur. Konzipiertals "Stadt in der Stadt", gruppieren sich um das 22 Meter hoheLicht-Atrium mehrere Gebäudeteile, verbunden über Treppen undBrücken. So ist eine offene Museumsstadt mit Galerien, Schaudepot,Restaurant und Museumsshop entstanden.Im Neubau wird derzeit die Sonderausstellung "Jeff Wall.Appearance" präsentiert. Der Kanadier gilt als Pionier der Fotokunst.In seinen Arbeiten nimmt er auch Bezug auf die Kunstgeschichte, wieetwa auf den Maler Édouard Manet. Eines der wichtigsten Gemäldedieses Malers, "Die Erschießung Kaiser Maximilians von Mexiko"(1868-69), besitzt das Museum. Außerdem wartet der Neubau mit einigenNeuankäufen auf, darunter Arbeiten von William Kentridge und AnselmKiefer."Kunst für alle" - unter diesem Motto öffnete die KunsthalleMannheim 1909 im Jugendstilbau des Architekten Hermann Billing ihrePforten. Dieser Anspruch prägt das Museum bis heute. Als eines vonwenigen deutschen Museen hat sich die Kunsthalle Mannheim schon immerauch auf zeitgenössische Kunst konzentriert, sagt MuseumsdirektorinUlrike Lorenz.Im aktuellen "3sat TV- und Kulturmagazin" (3/18) stellt MarkusBrock die Kunsthalle Mannheim vor: https://ly.zdf.de/LLa/Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/museumscheck3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell