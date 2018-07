"Museums-Check" in 3sat: Markus Brock erkundet mit dem Schriftsteller Franzobel das "Weltmuseum Wien" (FOTO)

Mainz (ots) -Sonntag, 8. Juli 2018, 18.30 Uhr, 3satErstausstrahlungGemeinsam mit dem österreichischen Schriftsteller Franzobelerkundet Markus Brock im "Museums-Check" am Sonntag, 8. Juli 2018, um18.30 Uhr in 3sat, das "Weltmuseum Wien".Längst hat sich die ursprüngliche Idee ethnografischer Museen, mitRelikten des Kolonialismus Erklärungen für das "Exotische" zuliefern, überholt. Mit einer neu konzipierten Sammlung und einemneuen Namen präsentierte sich das ehemalige "Museum für Völkerkunde"im vergangenen Jahr: Das "Weltmuseum Wien" soll ein Ort derBegegnungen sein.Zur Sammlung zählen einzigartige Bronzeskulpturen aus Benin,Schmiedekunst aus Südostasien und die Ikone des Museums: "Penacho".Der mit Goldplättchen besetzte Federkopfschmuck der Azteken,entstanden in Mexiko Anfang des 16. Jahrhunderts, ist der weltweiteinzig erhaltene seiner Art. In 14 Sälen wird die neu konzipierteSchausammlung präsentiert. Der Raum "Im Schatten des Kolonialismus"greift ein zentrales Thema auf: Wie geht man mit der Vergangenheitethnologischer Museen und kolonialer Raubkunst um? Wem gehört sie,und was sagt sie uns heute?Die Ursprünge des Wiener Weltmuseums reichen bis ins 16.Jahrhundert zurück. Zwar besaß Österreich keine eigenen Kolonien,aber seine Machthaber waren dem kolonialen Entdecker- undSammelfieber nicht minder erlegen. So ersteigerte der österreichischeKaiser Franz I. bei einer Auktion in London 1806 einen Teil derSammlung des britischen Weltumseglers James Cook.Markus Brock erkundet das in der Wiener Hofburg beheimatete Museumzusammen mit dem Schriftsteller Franzobel, der 2017 "Das Floß derMedusa" veröffentlichte. Seine Karriere begann der Österreicher alsbildender Künstler, bis er Anfang der 1990er-Jahre zum Schreiben kam.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/museumscheck3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell