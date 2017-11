Museum erfahrbar machen: Trierer Blinden-Kit-Projekt erhält Hochschulperle des Monats November

Essen (ots) - Studierende der Hochschule Trier und Mitarbeiter desStadtmuseums haben zusammen ein crossmediales Kit für Museumsbesuchermit Sehbehinderung entwickelt. Der Stifterverband zeichnet daseinzigartige Kooperationsprojekt mit seiner Hochschulperle des MonatsNovember aus.Exponate unter Panzerglas, Lichtschranken vor Gemälden,Videoinstallationen und "Bitte nicht berühren"-Schilder - fürsehbehinderte Menschen ist ein Museumsbesuch nicht einfach, wennnicht gar unmöglich. Das Stadtmuseum Simeonstift Trier undDesign-Studierende des Fachbereichs Gestaltung der Hochschule Trierhaben jetzt einen crossmedialen Bausatz entwickelt, der Menschen mitSehbehinderung einen selbstständigen Museumsbesuch ermöglicht. Fürden kooperativen Ansatz und das einzigartige Angebot mitVorbildcharakter verleiht der Stifterverband dem Projekt"Blinden-Kit" die Hochschulperle des Monats November."Ein schönes Projekt mit großem Praxisbezug und sozialerKomponente. Die Beteiligten aus den unterschiedlichen Institutionen -Hochschule und Stadtmuseum - konnten ihre jeweiligen Stärkeneinbringen und so zu mehr Barrierefreiheit beitragen", begründet dieJury des Stifterverbandes die Entscheidung.Das "Blinden-Kit" ist ein maßgefertigter Wagen mit crossmedialenMaterialen wie Tastreliefs, Audiodateien und Modellen. Studierendedes Seminars "Crossmedia" im Studiengang Intermediales Design habenin Abstimmung mit blinden Beratern an der Entwicklung und Umsetzunggearbeitet. Sie haben für jeden Ausstellungsraum des Stadtmuseums eineigenes Blinden-Kit entwickelt. Realisiert wurde das Projekt mitUnterstützung der Kulturstiftung Rheinland-Pfalz, derNikolaus-Koch-Stiftung und der Europäischen Investitionsbank.Weitere Informationen unter: http://bit.ly/2jh5ExnWas ist eine Hochschulperle?Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die ineiner Hochschule realisiert werden. Weil sie klein sind, werden siejenseits der Hochschulmauern kaum registriert. Weil sie glänzen,können und sollten sie aber auch andere Hochschulen schmücken. DerStifterverband möchte 2017 die vielfältigen und innovativenSchnittstellen von Hochschulen zu gesellschaftlichen Partnernsichtbar werden lassen. Jeden Monat stellt er eine Hochschulperlevor, die einen Beitrag zur Kultur einer "kooperativen Hochschule"leistet. Aus den Monatsperlen wird im Januar 2018 per Abstimmung die"Hochschulperle des Jahres" gekürt. www.hochschulperle.dePressekontakt Stifterverband:Nadine BühringT 0201 8401-159nadine.buehring@stifterverband.deKontakt "Blinden-Kit":Christopher LedwigT 0651 8103-120ledwig@hochschule-trier.deOriginal-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuell