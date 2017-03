Wiesbaden (ots) -Das Museum Wiesbaden präsentiert ab dem 17. März 2017 dieAusstellung Richard Serra - Props, Films, Early Works. Gezeigt wirddamit das Werk des diesjährigen Alexej-von-Jawlensky-Preisträgers.Der Alexej-von-Jawlensky-Preis wird zu Ehren des berühmtestenKünstlers der Stadt im fünfjährigen Turnus von der LandeshauptstadtWiesbaden gemeinsam mit Spielbank und Nassauischer Sparkassevergeben.Richard Serra, geboren 1939 in San Francisco/USA, zählt zu denbedeutendsten zeitgenössischen Bildhauern und besetzt mit großerKonsequenz eine Position in der Kunst der letzten 50 Jahre, die heutebereits zu den Klassikern zählt. Er ist der sechste Preisträger nachAgnes Martin (1991), Robert Mangold (1996), Brice Marden (2004),Rebecca Horn (2007) und Ellsworth Kelly (2012).Die Ausstellung im Museum Wiesbaden konzentriert sich auf Serrasfrühe Arbeiten, die sogenannten "Props" oder "Prop pieces", sowiefilmische Arbeiten aus den späten 1960er- und frühen 1970er-Jahren.Bei beiden Werkgruppen steht die Handlung als künstlerische Aktion imVordergrund. Das Stellen, Lehnen und letztlich auch Ausrichten derverwendeten Bleiplatten korrespondiert mit den einfachen Handlungender filmischen Arbeiten. Die Ästhetik der Arbeiten speist sich ausden physikalischen Parametern des Materials, dessen Oberfläche,dessen Gewicht und Stabilität. Die Anordnung folgt dabeiunterschiedlichen Möglichkeiten balancierter Aufstellung. Einerseitsfragil und temporär erscheinend - Serra selbst nennt eine derzentralen Arbeiten "House of Cards" (Kartenhaus) - verbleiben dieKonstellationen doch allein durch das Gewicht der Platten fixiert undunveränderlich.Eine Auswahl von zwölf "Prop Pieces", zeitgleich entstandeneArbeiten aus Gummi und weiteren Materialien sowie die frühen Filmedes Künstlers werden in der Ausstellung einander gegenübergestellt.Die Ausstellung - konzipiert in enger Zusammenarbeit mit dem Künstler- versammelt Werke u.a. aus dem Museum of Modern Art, New York, demWhitney Museum of American Art, New York, der Tate, London, derKunstsammlung Nordrhein-Westfalen, dem Museum Abteiberg sowie derBayerischen Staatsgemäldesammlungen.Das Museum Wiesbaden zeigt seit über 25 Jahren in einem besonderenSchwerpunkt amerikanische Kunst von den 1960er-Jahren bis in dieGegenwart, darunter die Werke von Donald Judd, Eva Hesse, DavidNovros, Fred Sandback sowie der Jawlensky-Preisträger Agnes Martin,Robert Mangold, Brice Marden und Ellsworth Kelly. Mit den ArbeitenRichard Serras präsentiert das Museum Wiesbaden nun eine weitereherausragende Position der amerikanischen Gegenwartskunst.Pressekontakt:Museum WiesbadenHessisches Landesmuseum für Kunst und NaturAnnika Maria Haas M.A.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. +49(0)611-335 2289annika.haas@museum-wiesbaden.deOriginal-Content von: Museum Wiesbaden, übermittelt durch news aktuell