Murray, Federer, Wawrinka und Kohlschreiber: Weltklasse-Tennis aus Dubai ab Montag täglich live nur bei Sky

Unterföhring (ots) -- Die Dubai Duty Free Tennis Championships von Montag bis Samstagtäglich live und exklusiv bei Sky- Das Finale am Samstag, 4. März ab 16.00 Uhr live nur auf SkySport 2 HD, das Doppel-Finale bereits ab 14.00 Uhr- Alle Matches von Mischa Zverev beim parallel stattfindendenTurnier in Acapulco in voller Länge im Anschluss an dieLive-Übertragung aus Dubai- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne langeVertragsbindung bei allen Turnieren live dabei seinKeine Verschnaufpause für alle Tennisfans bei Sky: Nachdem amheutigen Sonntag um 21.00 Uhr auf Sky Sport 2 HD das Finale der RioOpen auf dem Programm steht, geht es morgen Vormittag direkt weiter.Ab 11.00 Uhr berichtet Sky dann täglich live von den Dubai Duty FreeTennis Championships. Zum mittlerweile 25. Mal findet dasHartplatz-Turnier in diesem Jahr statt.Mit von der Partie sind unter anderem der Weltranglistenerste AndyMurray, Titelverteidiger Stan Wawrinka sowie die lebendeTennis-Legende Roger Federer, der mit sieben Turniersiegen imWüstenemirat der Rekordhalter ist. Darüber hinaus gehen auch vierdeutsche Profis an den Start: Neben dem gesetzten PhilippKohlschreiber treten Florian Mayer, Jan-Lennard Struff und DustinBrown in Dubai an.Sky berichtet ab Montag täglich live und exklusiv aus Dubai. AlsKommentatoren sind Markus Gaupp, der auch das das Finale am Samstagkommentieren wird, sowie Christina Graf im Einsatz.Mischa Zverevs Matches in Acapulco ebenfalls bei SkyAls fünfter deutscher Profi ist in dieser Woche Mischa Zverev beimparallel stattfindenden Turnier in Acapulco aktiv. Alle Matches desHamburgers in Mexiko zeigt Sky im Anschluss an die Live-Übertragungenaus Dubai (ab ca. 20.00 Uhr) in voller Länge. Die Highlights desgesamten Turniers in Acapulco sind am Montag, 6. März von 20.30 Uhrbis 21.30 Uhr auf Sky Sport News HD zu sehen.Das Beste von der ATP World Tour live nur bei SkySeit dieser Saison berichtet Sky von den größten Turnieren der ATPTour über alle Verbreitungswege live und exklusiv im deutschen undösterreichischen Fernsehen. Neben den ATP World Tour Finals in Londonüberträgt Sky im Rahmen der Vereinbarung die neun Turniere der ATPWorld Tour Masters 1000 sowie die meisten der ATP World Tour 500live. Alle Turniere sind im Sky Sport Paket beinhaltet.Allein in diesem Jahr bedeutet das über 1000 StundenLive-Berichterstattung von der ATP World Tour. EinschließlichWimbledon wird Sky 2017 in 21 Kalenderwochen täglich exklusivesLive-Tennis übertragen. Hinzu kommen noch die dreiGrand-Slam-Turniere in Melbourne, Paris und New York sowie weitereTurniere auf den Sky Partnersendern Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HDund Eurosport360HD.Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne langeVertragsbindung live dabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Tennisfans, dienoch keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne Vertragsbindung bereits ab 9,99 EUR live dabeisein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einerVielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets,Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.Neben den Tennis-Übertragungen sind bei Bestellung des Sky Ticketsauch alle weiteren Inhalte des Sky Sport Pakets und des SkyFußball-Bundesliga Pakets im entsprechenden Zeitraum verfügbar.Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.Die Dubai Duty Free Tennis Championships live bei Sky und Sky Gosowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichenSky Sportsbars:Montag, 27.2., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDDienstag, 28.2., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 2 HDMittwoch, 1.3., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 2 HDDonnerstag, 2.3., das Viertelfinale ab 12.00 Uhr auf Sky Sport 1HDFreitag, 3.3., das Halbfinale ab 14.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDSamstag, 4.3., das Doppel-Finale ab 14.00 Uhr, das Einzel-Finaleab 16.00 Uhr auf Sky Sport 2 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell