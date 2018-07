Murphy Oil: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

An der Börse New York notiert die Aktie Murphy Oil am 24.07.2018, 15:56 Uhr, mit dem Kurs von 32,07 USD. Die Aktie der Murphy Oil wird dem Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" zugeordnet.Murphy Oil haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Murphy Oil als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 6 Hold, 1 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Murphy Oil-Wertpapier vom letzten Monat ist "Sell" (0 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 29,88 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -5,52 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 31,62 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

