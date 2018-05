Murdochs Medienkonzern 21st Century Fox verdient deutlich besser

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Unterhaltungsriese 21st Century Fox hat den Gewinn dank höherer Einnahmen in der Kabelsparte zu Jahresbeginn deutlich gesteigert.



In den drei Monaten bis Ende März legte der Überschuss aus dem fortgeführten Geschäft verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um acht Prozent auf 876 Millionen Dollar (rund 739 Mio Euro) zu, wie der Konzern von Medienmogul Rupert Murdoch am Mittwoch nach US-Börsenschluss in New York mitteilte.

Der Umsatz schrumpfte jedoch um zwei Prozent auf 7,4 Milliarden Dollar. Das lag vor allem an geringeren Werbeerlösen im TV-Geschäft, das im Vorjahr von der Übertragung des Super Bowls profitiert hatte. Obwohl der Quartalsgewinn geringer als erwartet ausfiel, wurden die Zahlen am Markt verhalten positiv aufgenommen. Die Aktie drehte nachbörslich leicht ins Plus. Bei den Erlösen konnte Fox die Prognosen der Analysten ganz leicht übertreffen.