Munich Re will Gewinn bis 2020 deutlich steigern

MÜNCHEN (awp international) - Der weltgrösste Rückversicherer Munich Re will den Gewinn in den kommenden Jahren kräftig steigern. Im Jahr 2020 soll der Überschuss bei zirka 2,8 Milliarden Euro liegen, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in München mit.

Für das laufende Jahr kalkuliert der Konkurrent von Swiss Re und Hannover Rück mit einem Überschuss zwischen 2,1 und 2,5 Milliarden Euro. Ausgehend vom ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten