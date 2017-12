Munich Re investiert stärker in Aktien

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Munich Re , einer der größten institutionellen Anleger, will seinen Aktienanteil am Anlageportfolio weiter erhöhen.



"Ich könnte mir weitere leichte Steigerungen bei der Aktienquote vorstellen, aber keinen Quantensprung", sagte Finanzvorstand Jörg Schneider der "Börsen-Zeitung" (Samstagausgabe). Der Dax -Konzern erhöhte diese Quote zuletzt auf 6,5 Prozent. Zu Jahresbeginn waren es noch 5 Prozent. Das entspricht Schneider zufolge über 3 Milliarden Euro mehr in Dividendentiteln.

Von der Hausse an den Börsen zeigte sich der Finanzvorstand unbeeindruckt. "Die hohen Bewertungen passen zu dem nachhaltig niedrigen Zinsniveau und der sehr geringen Volatilität an den Märkten." /she