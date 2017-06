Munich Re: Termine im Blick!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Liebe Leser,

In wenigen Tagen – am 7. Juni 2017 – soll in Madrid die in Branchenkreisen viel beachtete „21th Annual European Financials Conference“ des namhaften Veranstalters Goldman Sachs stattfinden. Vertreten sein wird doch auch die Münchener Rück bzw. „Munich Re“, wie das Unternehmen auch heißt.

Der Rückversicherer ist auf solchen Konferenzen durchaus aktiv. So war Münchener Rück erst neulich – am 31. Mai 2017 – auf der „European Insurance Conference“ in London (Veranstalter J.P. Morgan) vertreten. Gesehen und gesehen werden – und Präsenz zeigen auf für die Branche wichtigen Terminen. Hier geht es um die Präsentation des eigenen Unternehmens. Und wer weiß, ob auf diese Weise nicht auch einige institutionelle Anleger auf Munich Re aufmerksam werden.

Munich Re: Jahresperformance eher mager

Der Aktienkurs könnte das durchaus gebrauchen, um es einmal so zu formulieren. Denn auf Sicht der letzten drei Monate stehen rund 2% Minus zu Buche. Und das in einem Zeitraum, in dem viele andere Aktien neue Jahreshochs markieren konnten! Auch der Blick auf die 12-Monats-Performance fällt ernüchternd aus. Gut, da stehen immerhin gut 5% Plus – doch da wird die Aktie von Munich Re vom Gesamtmarkt gemessen am DAX locker abgehängt. Insofern hoffen wohl einige Investoren darauf, dass sich Munich Re auf Fachkonferenzen auch im Sinne eines Investments in die eigene Aktie gut präsentieren wird.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.