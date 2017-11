Munich Re: Hier scheint vieles möglich!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Munich Re ist in den zurückliegenden Handelsstunden etwas stärker geworden. Die Aktie ist ohnehin auf dem Weg in Richtung 200 Euro und darüber hinaus dann auf neue Tops. Möglicherweise sei sogar ein Anstieg auf bis zu 300 Euro möglich, sinnieren Chartanalytiker nun. Konkret: Munich Re befindet sich ohnehin in einem langfristigen Aufwärtstrend. Die Aktie hat seit etwa Mitte September ein sehr starkes Chartbild aufgebaut, das sich selbst durch Rücksetzer nicht mehr eintrüben ließ. Dabei ging es zuletzt kurz vor 200 Euro noch einmal zurück. Nun jedoch konnte zumindest die wichtige Unterstützung in Höhe von 190 Euro gehalten bzw. zurückerobert werden. Davon ausgehend, meinen Chartanalysten, sei ein neuer Angriff auf das aktuelle 2-Jahres-Hoch vom 8. November gestartet worden. Die Distanz beläuft sich nur auf etwa 3 %. Gelingt die Eroberung, dann sei auch ein Durchmarsch auf 200 Euro, die bislang in diesem Zyklus nicht mehr erreichte runde Marke möglich.

Darüber warten 206,32 Euro als 15-Jahres-Top vom 13. April 2015. Die Distanz beläuft sich auf gerade einmal 8,5 %. Daher könnte es bei einem schnellen Aufwärtsmarsch deutlich rascher und weiter nach oben gehen, meinen Chartanalysten. Dabei kann sich die Aktie auf die Unterstützungen zwischen 170, 180 und 185 Euro verlassen. Bei dieser Vielzahl an potenziellen Haltemarken dürfte der Kurs bei Rücksetzern wieder schnell eingefangen werden.

Wirtschaftliche Analysten: Keine negativen Nachrichten

Immerhin wurden für das Unternehmen auch keine weiteren negativen Nachrichten mehr publiziert. Insofern bleiben derzeit vor allem die angehobenen Kursziele aus Bankhäusern, die für eine steigende Stimmung sorgen. Fundamental orientierte Analysten sind ohnehin zu 40 % der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 55 % wollen halten und 5 % verkaufen die Aktie derzeit.

Technische Analysten sind in dieser Hinsicht noch optimistischer. Die Aktie sei in fast allen technischen Disziplinen im Aufwärtstrend. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beläuft sich auf satte 5 %. Insofern ist der Trend derzeit intakt, wenngleich das Konstrukt noch nicht vollkommen stabil sei, heißt es. Daher: Derzeit liegt zwar ein Kaufsignal vor, Vorsicht ist dennoch geboten!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.