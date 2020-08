Munich Re: Coronakrise bringt bei CO2-Emissionen nur eine kleine Delle

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Berlin (ots) - Gedrosselte Produktion, Arbeiten im Homeoffice: Die Coronakrise führt dazu, dass in diesem Jahr weniger Kohlendioxid ausgestoßen wird. Allerdings sollte man die Entlastung für das Klima nicht überschätzen, sagte der Chefklimatologe des Rückversicherers Munich Re, Ernst Rauch, dem Tagesspiegel (Montagausgabe)."Wir haben im Jahr weltweit Emissionen von 40 Gigatonnen CO2, also 40 Milliarden Tonnen, Tendenz steigend. Wenn wir im Jahr 2020 coronabedingt einen Rückgang von vielleicht zwei, drei Gigatonnen verzeichnen, geht es gerade einmal um fünf Prozent - in einem einzelnen Jahr", gibt der Diplom-Geophysiker zu bedenken. Außerdem würden die Emissionen mit der wirtschaftlichen Erholung auch wieder ansteigen. "Corona hat nur eine kleine Delle gebracht, mehr nicht."