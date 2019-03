Munich-Re-Chef erteilt Ergo-Verkauf eine Absage

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Munich-Re-Chef Joachim Wenning hat Spekulationen über einen möglichen Verkauf der Erstversicherungstochter Ergo erneut eine Absage erteilt.



Er halte ein "flammendes Plädoyer für Ergo", sagte der Manager am Mittwoch bei der Bilanzvorlage in München. "Ergo ist Bestandteil der Gruppe. Punkt." Wenn das laufende Strategieprogramm bei Ergo geschafft sei, gehe man die nächste Etappe an. Seit Jahren wird immer wieder spekuliert, dass sich der Dax-Konzern Munich Re von seinem langjährigen Sorgenkind trennen könnte.

Seit 2016 durchläuft Ergo ein hartes Sanierungs- und Umbauprogramm. Im laufenden Jahr soll das Unternehmen rund 400 Millionen, im kommenden Jahr 530 Millionen Euro zum Konzerngewinn beitragen./stw/jha/