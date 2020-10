Munich Re Aktie: Sollten Sie jetzt etwas tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die Bruttoprämien stiegen im 1. Halbjahr aufgrund von Neuverträgen und Währungseinflüssen in der Rückversicherung um 7,7%. Das operative Ergebnis (EBIT) brach um 47,4% auf 1,15 Mrd € ein und blieb deutlich hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück. Dies ist vor allem auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie in der Rückversicherung Schaden/Unfall zurückzuführen. So lag die Großschadenbelastung, durch Schäden aus der Absage bzw. Verschiebung ...



