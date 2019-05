Munich Re-Aktie: Jetzt könnte es wieder nach oben gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Nach einer beeindruckenden Kursrallye stieg die Aktie des Rückversicherers Munich Re am 30. April auf ein neues Rekordhoch bei 222,71 Euro. Am 2. Mai fand die Ausschüttung der Dividenden statt, sodass die Aktie – infolge des Dividendenabschlags – bis auf 213,25 Euro zurückkam. Die allgemeinen Korrekturtendenzen an den Märkten und die negative Stimmung durch das erneute Aufbranden des Handelskrieges zwischen China ...



