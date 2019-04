Munich Re-Aktie: Die Bullen sind nicht aufzuhalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft macht in diesem Jahr wieder richtig viel Spaß, zumindest wenn man als Long-Investor an steigenden Kursen interessiert ist. Am Donnerstag verabschiedete sich das Papier nach einem weiteren Kursgewinn auf einem neuen Allzeithoch 221,45 Euro ins lange Wochenende. Die Aufwärtsbewegung hat in diesem Jahr bislang zu Kurszuwächsen von gut 16 Prozent geführt.

Dabei kam es nur im März

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.