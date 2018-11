Munich Re Aktie: Auf dem Weg zu neuen Höchstwerten?

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die Entwicklung der Munich Re an der Börse kann sich derzeit durchaus sehen lassen. Zwar legte der Wert der Aktie im laufenden Jahr nur langsam, dafür aber recht beständig zu. Geht es nach dem Analysehaus RBC, wird es in diesem Stil noch einige Zeit weiter gehen. In einer aktuellen Studie wurde Munich Re auf „outperform“ belassen und das Kursziel von 215 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.