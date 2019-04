Munich Re Aktie: Anhebung der Dividende angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Munich Re hat 2018 die eigenen Ziele mit einem vorläufigen Gewinn von 2,3 Mrd € trotz volatiler Kapitalmärkte und teurer Naturkatastrophen wie dem Taifun Jebi und die Waldbrände in Kalifornien erreicht. In den Segmenten Leben/Gesundheit sowie ERGO wurden die Gewinnziele übertroffen. Die endgültigen Zahlen werden am 20.3.2019 vorgestellt. Munich Re kündigte eine Anhebung der Dividende auf 9,25 € pro Aktie an, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.