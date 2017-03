Munich Creative Business Week 2017 / Vom 4. bis 12. März ist München wieder die Hauptstadt des Design

München (ots) - Deutschlands größter Designevent, die MunichCreative Business Week (MCBW) stellt mit über 200 zum Großteilkostenfreien Veranstaltungen - Vorträge, Events und Ausstellungen -einen neuen Rekord auf. Das Motto "Design Connects - The SmartRevolution" bietet die perfekte Gelegenheit für ein Update in punktoneuer Technologien, Innovationen, kreativer Ideen undwirtschaftlicher Entwicklungen für Gestalter, Unternehmer undDesigninteressierte. Ausgangspunkt ist die Ausstellung "The SmartRevolution" im neueröffneten ISARFORUM am Deutschen Museum vom 4. bis12. März. Partnerland ist die Republik Korea, die sich vom 4. bis 12.März in den Goldberg Studios präsentiert. Im Rahmen der MCBW werdenaußerdem der Bayerische Staatspreis für Nachwuchsdesigner und der iFDesign Award, einer der prestigeträchtigsten Designawards, vergeben.Weitere Highlights:- Dienstag, 7. März, ab 16.30 Uhr: MCBW START UP - let`s movebusiness!,CREATIVE DEMO NIGHT, Muffathalle - Der Treffpunkt für Gründer,Kreative und Unternehmerhttps://www.mcbw.de/mcbw-start-up/programm.html- Samstag, 11. März MCBW meets Miesbach 10.00 Uhr ab MCBW ForumMit dem Bus nach Gmund am Tegernsee, zur prominent besetztenPodiumsdiskussion in der gleichnamigen Büttenpapierfabrik.http://ots.de/SM8Qx- 8. bis 14. März. DESIGN PERFORMANCE | 2017 Ausstellung fürMaterial.Handwerk.Prozesse.http://ots.de/I2WQpÜber die MCBW:Veranstalter der MCBW ist die bayern design GmbH. Gefördert wirddie MCBW vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien,Energie und Technologie sowie von der Landeshauptstadt München.Kooperationspartner der MCBW ist die iF International Forum DesignGmbH. Die BMW Group und Steelcase sind Partner. Informationen fürPartner, Sponsoren und Interessierte unter: www.mcbw.de. Die MCBWfinden Sie auch auf dem Blog www.blog.mcbw.de, auf Facebook aufInstagram https://instagram.com/munich_creative_business_week.Bildmaterial finden Sie auf unserer Homepage unterhttp://www.mcbw.de/presse.htmlPressekontakt:Michaela Struck von WinsKOCHAN und PARTNERHirschgartenallee 2580639 MünchenTel.: +49 89 17860- 184michaela.struckvonwins@kochan.deOriginal-Content von: bayern design, übermittelt durch news aktuell