Mundgesundheit hat ein neues Gesicht: TePe startet Kommunikationsoffensive mit Jürgen Vogel

Hamburg (ots) -Zahlreiche zahnmedizinische Studien belegen: Eine Zahnbürsteallein reinigt nur ca. 50%* der Zahnoberfläche. Deshalb ist esnotwendig, die Zahnzwischenräume täglich zu reinigen, umMundkrankheiten und deren mögliche Folgen vorzubeugen.Interdentalbürsten erledigen das nachweislich effizienter undgründlicher als alle anderen Hilfsmittel - allerdings werden sie nurvon ca. 8%** der Deutschen gekauft. Um Aufmerksamkeit für dieInterdentalpflege zu schaffen, startet der schwedischeMundhygienespezialist TePe daher eine großangelegteAufklärungskampagne.Prominente Unterstützung erhält TePe dabei von einem dererfolgreichsten Schauspieler Deutschlands: Jürgen Vogel. Dank seinesMarkenzeichens - seinen auffälligen Zahnlücken - und seinesgesundheitsbewussten Lebensstils wird er das Gesicht der Kampagne."Jürgen Vogels Zähne sind auf den ersten Blick nicht perfekt, abergesund. Er steht zu seinen Zähnen und vermittelt nahbar und glaubhaftden Kern unserer Botschaft: Zähne müssen nicht unbedingt schön imlandläufigen Sinne sein, sondern wichtig ist, dass sie gesund sind -und Interdentalpflegeprodukte von TePe tragen maßgeblich zu gesundenZähnen bei", erklärt Joachim Lafrenz, General Manager der TePe D-A-CHGmbH. "Die Kampagne und unser sympathisches Testimonial sollen miteinem Augenzwinkern zur Aufklärung beitragen und so helfen, dieInterdentalpflege stärker im Alltag der Menschen zu verankern."Mit dem Kampagnenslogan "Mut zur Lücke - gut zur Lücke!" sollengezielt Endverbraucher angesprochen und Neuanwender gewonnen werden."Wir wollen unseren Beitrag für eine gesunde Mundhygiene leisten -für ein Leben lang gesunde Zähne. Deshalb haben wir uns zum Zielgesetzt, mit einer aufmerksamkeitsstarken Kampagne bislangUnentschlossene von der Interdentalpflege zu überzeugen undNichtverwender für dieses wichtige Thema zu sensibilisieren", soMelanie Walter, Marketing Managerin von TePe. Neben der Schaltung vonAnzeigen in den reichweitenstärksten Medien Deutschlands wird einOnline-Spot im Netz für Aufmerksamkeit sorgen. Der Fokus der Kampagneliegt auf Interdentalbürsten, den effektivsten Hilfsmitteln für diegründliche Zahnzwischenraumreinigung. TePe ist in DeutschlandMarktführer in dieser Kategorie.***Für Jürgen Vogel kam die Anfrage zur Zusammenarbeit nicht wirklichüberraschend: "Insgeheim habe ich schon oft gedacht, dass icheigentlich das perfekte Testimonial für Zahnpflegeprodukte wäre.Jetzt kommt tatsächlich TePe auf die Idee und setzt das Ganze um -das finde ich großartig. Der Kampagnenansatz ist originell und mutig,deshalb habe ich mich über den Vorschlag sehr gefreut. Viele Menschenwissen gar nicht, dass die Verwendung einer normalen Zahnbürste nichtausreicht, um Zahnkrankheiten vorzubeugen. Daher ist die Kampagneeine gute Sache, die ich gerne unterstütze."*Slot DE, The efficacy of manual toothbrushes following a brushingexercise: a systematic review. Int J Dent Hyg. 2012 Aug;10(3):187-97.**Statista Deals.com, Deutschland; August 2014; n=562*** IRI, GfK Absatzdaten 2016.Ein Making-of- und Q&A-Video von Jürgen Vogel finden Sie unterwww.tepe.com/de/gutzurlueckeÜber TePeTePe ist die Premium-Marke für Mundhygiene aus Schweden. Seit 1965stellt TePe in Zusammenarbeit mit zahnmedizinischen Expertenhochwertige Mundhygieneprodukte her, die die Zahngesundheit stärken -heute in mehr als 60 Ländern weltweit. TePe wird durchTochtergesellschaften in Benelux, Frankreich, Deutschland,Großbritannien, den Nordischen Ländern und Italien vertreten, dieProduktentwicklung und Herstellung erfolgt in Malmö/Schweden.Pressekontakt:Vanessa Langeredroses communications GmbHPR Consultantv.lange@redroses-pr.com+49 (0) 40 46 96 770-75Original-Content von: TePe D-A-CH GmbH, übermittelt durch news aktuell