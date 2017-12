Mundgeruch bekämpfen: Mit Bürstchen und Zungenreiniger

Baierbrunn (ots) - Im Kampf gegen Mundgeruch ist in den meistenFällen eine sorgfältige tägliche Mundpflege hilfreich. Dabei solltennicht nur die Zähne, sondern auch die Zahnzwischenräume mitspeziellen Bürstchen oder mit Zahnseide gereinigt werden, wieApothekerin Katrin Binder aus Mannheim im Apothekenmagazin "DiabetesRatgeber" erläutert. Außerdem sollte bei Mundgeruch die Zunge täglichmit einem Zungenreiniger gesäubert werden. Hartnäckige Beläge, diesich beim Zähneputzen nicht lösen, können Patienten beim Zahnarztentfernen lassen. "Ebenfalls wichtig: Trinken Sie ausreichend. Dennje trockener der Mund, desto leichter haben es die geruchsbildendenBakterien", so Binder. In den meisten Fällen entsteht Mundgeruch derApothekerin zufolge durch Bakterien im Mund, die sich in den Belägenauf den Zähnen oder auf der Zunge einnisten und übel riechendeSchwefelverbindungen produzieren. Verschwindet der Geruch trotz allenAnstrengungen nicht, "könnte zum Beispiel aber auch ein Problem inden Atemwegen oder im Magen dahinterstecken", erklärt Binder. Diessollte ein Arzt abklären.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 12/2017 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell