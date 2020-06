Mund-Nasen-Maske: Tipps für mehr Tragekomfort und besseren Duft mit Pflanzenwässern (FOTO)

Oy-Mittelberg (ots) - Mit dem Tragen von Mund-Nasen-Masken schützen wir unsere Mitmenschen. Aber auch wir selbst sind besser gegen Krankheitserreger gewappnet, wenn andere verantwortungsbewusst ihre Maske nutzen. Wer den Schutz allerdings nicht nur bei der kurzen Shoppingrunde, sondern - häufig beruflich bedingt - den ganzen Tag lang tragen muss, hat oft zu kämpfen: man schwitzt leicht, bekommt schlecht Luft, manchmal riecht die Maske auch unangenehm. Der Bio- & Naturkosmetikhersteller PRIMAVERA gibt Tipps, wie Sie sich das Tragen Ihrer Mund-Nasen-Maske mit naturreinen Pflanzenwässern leichter machen können."Viele Menschen empfinden das Atmen durch den Stoff der Maske als sehr belastend", weiß die Aromaexpertin Ursula Damith, die tagtäglich an der Aromahotline von PRIMAVERA in Kundenkontakt steht. "Zunehmend sommerliche Temperaturen verschärfen das Problem, denn unter der Maske schwitzt man schnell und die Haut um Kinn, Mund und Nase fühlt sich ständig unangenehm feucht-warm an. Das strapaziert nicht nur die Haut, sondern das gesamte Nervenkostüm." Viele Menschen klagten inzwischen über Beklemmungsgefühle, weil sie sich der Tragepflicht zwar nicht entziehen wollen, sich durch die Maske aber stark beeinträchtigt fühlen.Hier die besten Tipps, wie Sie sich den Alltag mit der Maske deutlich angenehmer machen können:Tipp 1: Masken-Beduftung mit naturreinem PflanzenwasserSie können Ihre Stoffmaske mit einem Bio Pflanzenwasser beduften. Pflanzenwässer - auch Hydrolate oder Blütenwässer genannt - fallen als Nebenprodukt bei der Gewinnung ätherischer Öle durch Wasserdampfdestillation an. Sie enthalten die wasserlöslichen Inhaltsstoffe der jeweiligen Pflanze und werden in der Aromatherapie, Aromapflege sowie bei Naturkosmetikbehandlungen als sanft-wirksame Pflege verwendet, etwa als Gesichtswasser, Rasierwasser und erfrischendes Bodyspray.Zur Beduftung Ihrer Stoffmaske besprühen Sie diese einfach mit einem Pflanzenwasser Ihrer Wahl, etwa Orangenblüte, Pfefferminze oder Rose, und lassen die Maske fünf Minuten trocknen. Dann wie gewohnt aufsetzen. Der Effekt: Die Maske duftet angenehm, Sie profitieren von der wohltuenden Wirkung der Aromatherapie auf die Psyche.Tipp 2: Durchatmen mit ätherischen ÖlenDurch die Maske wird die Atmung beeinträchtigt. Dadurch kann der Eindruck entstehen, nicht richtig Luft zu bekommen - bis hin zu Beklemmungsgefühlen. Das Einatmen von ätherischen Ölen, die Klarheit, Stärke und Frische vermitteln, kann dann eine große Hilfe sein. Außerdem vertieft sich die Atmung. Schnuppern Sie einfach regelmäßig an einer Duftmischung, z.B. PRIMAVERA Frische Luft mit Pfefferminze, Lebenslust mit Grapefruit oder am Atmewohl Nase frei Stick.Tipp 3: Anti-Pickel-HilfeDurch das häufige Tragen einer Maske können im Kinn- und Mundbereich Unreinheiten und Pickelchen auftreten. Diese bilden sich gerne im feucht-warmen Klima unter dem Stoff. Eine regelmäßige Gesichtsreinigung mit mildem Reinigungsgel (z.B. PRIMAVERA Hautklärendes Reinigungsgel Salbei Traube) und Pflege mit klärenden und beruhigenden Natursubstanzen hilft. So können beispielsweise das Anti Pickel Aktivgel oder die ätherischen Öle Teebaum, Pfefferminze und Lavendel punktuell pur auf die Hautunreinheiten aufgetupft werden. Zusätzlich bietet es sich an, das Gesicht von Zeit zu Zeit mit hautklärendem Hamameliswasser zu besprühen.Tipp 4: NasenpflegeDer gereizte Nasenbereich freut sich über ein pflegendes Nasenöl oder Balsam wie das Atmewohl Balsam von PRIMAVERA. Wer selbst mischen möchte: 10 ml Mandelöl mit ätherischen Ölen (z.B. 2 Tropfen Lavendel fein, 1 Tropfen Manuka) mischen. Zum Infektionsschutz und zur Nasenpflege täglich mehrmals mit einem Watteträger im Naseneingang auftragen. Die Anwendung schützt schon beim Einatmen vor Keimen und erschwert das Andocken von Krankheitserregern an der Nasenschleimhaut.UNTERNEHMENFür PRIMAVERA LIFE sind seit mehr als 30 Jahren die Liebe zur Natur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in der Unternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln das durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählen internationale CSR-Projekte (=Corporate Social Responsibility) zum festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Das Traditionsunternehmen mit Sitz in Oy-Mittelberg im Allgäu befolgt ethische Geschäftspraktiken, zahlt Anbaupartnern und Lieferanten faire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und unterstützt die Weiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit dem Ziel, die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.PRIMAVERA LIFE stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit des Anbaus und der Weiterverarbeitung. Das Unternehmen verwendet Rohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau und unterstützt aktiv 15 biologische Anbauprojekte weltweit, die Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreie Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnik einsetzen. Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht in Frage. Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischen Inhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahren ausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichen Konservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffen hergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt am Firmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtliche Produkte dort produziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sind bei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immer möglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet.Pressekontakt:Presse PRIMAVERA LIFE GMBHMarion Keller-HanischdörferTel 08366-8988-931Mail marion.keller@primaveralife.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/116667/4634941OTS: PRIMAVERA LIFEOriginal-Content von: PRIMAVERA LIFE, übermittelt durch news aktuell