Mit Mumm Grand Cordon Stellar wird das Leben im Weltraum nie wieder das Gleiche sein

London (ots/PRNewswire) -Im Einklang mit seiner langen Geschichte der Innovation hat dasMaison Mumm eine kühne neue Herausforderung angenommen: dieNeuerfindung des Rituals bei der Champagnerverkostung für die neueGrenze von Raum und Schwerelosigkeit.Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie per Klick auf:https://www.multivu.com/players/uk/8338751-mumm-grand-cordon-stellar/Countdown zum AbhebenIm September 2018 lanciert Maison Mumm offiziell Mumm Grand CordonStellar: eine bahnbrechende Leistung der Technologie, die esAstronauten und anderen Raumfahrtreisenden möglich macht, Champagnerin der herausfordernden Umgebung der Schwerelosigkeit zu genießen.Als die Frucht einer dreijährigen Partnerschaft mit Spade - einerjungen Agentur, die sich auf Weltraumdesign spezialisiert hat -besitzt Mumm Grand Cordon Stellar ein revolutionäres neues Konzeptvon Flasche und Glas, um das Leben im Weltraum zu verwandeln, indemes allen Menschen in sehr naher Zukunft einHigh-Tech-Champagner-Ritual ermöglichen wird. Dank Mumm Grand CordonStellar wird Mumms Kunst des Feierns - zusammen mit einer Reihe vonaufregenden neuen Geschmackseigenschaften - jetzt kühneErfolgsmenschen in der neuen Ära der Erforschung des Weltraumsbegleiten.TraumteamUm diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen, zeigt Mumm seineangeborene Kühnheit, indem es seine Kräfte mit einem bahnbrechendenDesign-Startup-Unternehmen verbindet. Das von Octave de Gaullegegründete Unternehmen Spade ist eine Agentur, die sich daraufspezialisiert hat, Objekte für den Weltraum zu gestalten. "In denletzten 40 Jahren wurde die Raumfahrt eher von Ingenieuren als vonDesignern geprägt. Statt die Schwerelosigkeit als ein Problem zubetrachten, das gelöst werden muss, betrachten wir es als eineGestaltungsmöglichkeit", erklärt Octave de Gaulle. "Die großeDesign-Herausforderung für Mumm Grand Cordon Stellar bestand imGrunde darin, die Flüssigkeit aus der Flasche herauszubekommen."In der Luft schwebendIn der Tat verwandelt Mumm Grand Cordon Stellar das Ausbringeneines Toasts in etwas, das noch nie zuvor da gewesen ist. Ohne diehelfende Hand der Schwerkraft nutzt sein High-Tech-Flaschendesign -aus transparentem Glas gefertigt und verschönert mit der typischenroten Schärpe des Mumm Grand Cordon Cuvée - das Gas des Champagners,um die Flüssigkeit in einen ringförmigen Rahmen zu treiben, wo siesich zu blasenartigen Tropfen konzentriert. Man kann sie dann anjemanden weiterreichen und in die Luft laufen lassen, wo sie schwebt,bis sie in einem speziell entwickelten Glas aufgefangen wird. "Durchdie Bewältigung dieser neuen Herausforderung trotzt Mumm derSchwerkraft und verschiebt wieder einmal die Grenzen der Innovation.Diese revolutionäre Flasche illustriert den Status des Sekthauses alsIkone der Avantgarde", sagt Louis de Fautereau, Global Brand Directorvon Mumm.Verkostung der ZukunftDie Innovation ist nicht auf Technologie beschränkt. Unter deneinzigartigen Bedingungen der Schwerelosigkeit nimmt Mumm GrandCordon auch neue und ungeahnte Geschmackseigenschaften an. DieEmpfindungen beginnen, sobald der Wein die Flasche verlässt und dieForm eines sprudelnden Schaumballs annimmt. Die Neuartigkeit gehtweiter, wenn der Champagner in den Mund gelangt, wo sich der Schaumin eine Flüssigkeit verwandelt. "Es ist ein sehr überraschendesGefühl", erklärt Mumms Kellermeister Didier Mariotti. "Wegen derSchwerelosigkeit belegt die Flüssigkeit sofort das gesamte Innere desMundes und verstärkt die Geschmacksempfindungen. Da ist wenigerZischen und mehr Rundheit und Großzügigkeit, wodurch sich der Weinvoll entfaltet." Im Ergebnis intensiviert und konzentriert sich derMumm Grand Cordon in seinem typischen Stil und entfesselt die Machtdes Pinot Noir in einer Explosion von reifen und saftigenFruchtaromen.Feiern im WeltraumMumms ikonisches neues Glasdesign ist Teil der Mumm Grand CordonStellar Experience. Das Glas hat einen kegelförmigen Stiel,geschmückt mit einer roten Schärpe als Hommage an Mumm Grand Cordonund gekrönt durch eine leicht konkave Tasse mit fünf ZentimeternDurchmesser. Durch die Oberflächenspannung haftet das schwebendeTröpfchen am Glas an, so dass es zu den Lippen geführt werden kann.Das Design ermöglicht es auch, mit den Gläsern zum Toast anzustoßen,was ein wesentlicher Bestandteil der Erneuerung des vertrautenChampagnerrituals in fernen Ecken des Weltraums ist. Für das SekthausMumm war dies ein Schlüsselfaktor, um Mumm Grand Cordon Stellar zurealisieren. Im Zusammenhang mit dem aufkeimenden Weltraumtourismusund zukünftigen Expeditionen zum Mars ist die Schaffung vonMöglichkeiten, den Astronauten zu ermöglichen, sich menschlicher zufühlen, zu einer wichtigen Priorität geworden.Eintritt in die UmlaufbahnDas Maison Mumm hofft, dass dieses revolutionäreWeinprobenerlebnis bald möglichst vielen Menschen zugänglich seinwird. Mumm Grand Cordon Stellar dürfte bald den Teilnehmern der vonAir Zero G organisierten Zero-Gravity-Flüge serviert werden, währendnatürlich auch Gespräche geführt werden, den Champagner bei künftigenRaumfahrtmissionen und bei kommerziellen Raumfahrt-Flügen anzubieten.Er wird auch der Motor einer neuen digitalen Kampagne mit dem Titel"Trotze der Schwerkraft" sein, bei der Teilnehmer "Innovationen nichtvon dieser Welt" einreichen sollen und das Gewinnerprojekt von Mummfinanziert wird. Weitere Informationen werden in Kürze folgen.Die Grenzen verschiebenMit all diesen Initiativen setzt Mumm auf den innovativen Geist,der das Sekthaus bisher immer wieder ins Rampenlicht gesetzt hat.Mumm war schon einer der ersten Champagner, die im französischenÜberschallflugzeug Concorde serviert wurden, und wird nun der ersteaußerhalb der Erdatmosphäre sein. Dieses außergewöhnliche Erlebniswird bald die Social Media zum Summen bringen, wenn internationaleProminente diese neue Champagner-Erfahrung unter den einzigartigenBedingungen eines Raumflugs in der Champagne-Region in Frankreicherleben werden. Das Sekthaus Mumm, dessen Name als Synonym fürKühnheit gilt, ist seit jeher danach bestrebt, die Grenzen derInnovation zu verschieben. 