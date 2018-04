Mainz (ots) - Abwässer aus Krankenhäusern sind einer Studiezufolge stärker mit antibiotikaresistenten Keimen belastet alsbislang angenommen. Die Universität Bonn untersucht zurzeit, ob undwie sich resistente Keime über das Abwasser ausbreiten und wie diesverhindert werden kann.Der Leiter der Studie, Prof. Martin Exner, sagte dem SWR, manmüsse sich neue Gedanken über die Abwasserproblematik vonKrankenhäusern machen. Dazu gehöre es, in eine technisch bessereQualität der Kläranlagen zu investieren, auch in Rheinland-Pfalz.Antibiotikaresistente Keime sind vor allem in Krankenhäusern einProblem, weil es sehr schwierig ist, die mit diesen Keimeninfizierten Menschen zu behandeln. Exner fordert außerdem, denAntibiotika-Einsatz in der Tiermast weiter einzuschränken.Mehr zum Thema im landespolitischen Magazin "Zur SacheRheinland-Pfalz" am Donnerstag, 26. April 2018, 20:15 Uhr im SWRFernsehen.Rückfragen bitte an die Redaktion "Zur Sache Rheinland-Pfalz!",Tel. 06131 / 929-33233.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell