Multiresistente Erreger: Infektionsexperten rufen Politik zum Handeln auf

Jena (ots) - Infektionskrankheiten sind weltweit auf demVormarsch. Zudem werden immer mehr Erreger gegenüber Antibiotikaunempfindlich und gefährden damit in hohem Maße die Gesundheit vielerMenschen. Es droht eine "post-antibiotische Ära", in der vermeintlichharmlose Krankheiten tödlich enden können. Angesichts der aktuellenSituation ruft ein Netzwerk führender wissenschaftlicherEinrichtungen unter der Führung der Leibniz-Gemeinschaft die neueBundesregierung auf, den Kampf gegen multiresistenteKrankheitserreger stärker zu unterstützen. Die Erforschung neuerTherapien und Diagnoseverfahren erfordert eine verbesserteinterdisziplinäre Zusammenarbeit in den Kliniken in Form vonöffentlich-privaten Partnerschaften. Forschungsergebnisse müssenschneller als bisher den Patienten zu Gute kommen.Aufgrund der sich immer weiter ausbreitenden multiresistentenErreger stehen Intensivmediziner vor einem besorgniserregendenDilemma: "Schwere Infektionen, die zu einer lebensbedrohlichen Sepsisführen können, müssen wir viel zu oft 'blind' mitBreitspektrumantibiotika behandeln, da wir zunächst weder den Erregernoch eventuell vorhandene Resistenzen bestimmen können. GängigeLaborverfahren benötigen bis zu 72 Stunden, um uns die für dietherapeutische Entscheidung dringend benötigten Informationen zuliefern. Daher schießen wir unter Umständen mit Kanonen auf Spatzen.Ein Teufelskreis, der das Entstehen neuer Resistenzen begünstigt",erläutert Prof. Michael Bauer, Direktor der Klinik fürAnästhesiologie und Intensivmedizin am Uniklinikum Jena.Die Erforschung und Entwicklung schneller Diagnoseverfahren mussintensiv vorangetrieben werden, so eine zentrale Forderung derUnterzeichner des Aufrufs. Einen möglichen Ansatz bieten photonischeTechnologien - Verfahren, die Licht als Werkzeug nutzen. Sie habendas Potential, die Infektionsdiagnostik zu revolutionieren. Schnellund direkt, ohne vorherige, zeitaufwendige Kultivierung der Proben,lassen sich Erreger und deren Resistenzen innerhalb von zwei bis dreiStunden bestimmen.Zugleich müssen neuartige therapeutische Lösungen undexperimentelle Therapieansätze erforscht und klinisch getestetwerden. Hierzu zählen unter anderem die Behandlung mit neuenKombinationen vorhandener Wirkstoffe, der Einsatz von Nanopartikelnals Wirkstoffträger, Immunzell-basierte Therapien oder völligneuartige Therapien, die eine Resistenzbildung seitens derMikroorganismen vermeiden oder zumindest verzögern.Zwar gibt es bereits jetzt zahlreiche innovative Lösungsansätze,aber es vergehen im Durchschnitt 14 Jahre für die Weiterentwicklunghin zu einem marktfähigen Produkt. Viele Ideen können nichtrealisiert werden, da Ressourcen und Entwicklungsstrukturen nichtvorhanden bzw. nicht nutzeroffen zugänglich sind. Damit kann das inDeutschland vorhandene Innovationspotential nicht vollständigausgeschöpft werden. Patienten profitieren nur mit großer Verzögerungvon Forschungsergebnissen."Diesen Zustand müssen wir dringend ändern", so Prof. Jürgen Popp,Wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für PhotonischeTechnologien. Er fordert: "Mit Unterstützung der Politik müssenKompetenzen und Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichenstrukturell zusammengeführt und gemeinschaftlich konkrete Strategienzur Bekämpfung von Infektionen entwickelt werden."In ihrem Aufruf empfehlen die Unterzeichner der neuenBundesregierung interdisziplinäre Forschungsinfrastrukturen zuschaffen, in denen neue Lösungen im Kampf gegen multiresistenteErreger erforscht und zur Marktreife weiterentwickelt werden. Hierfürsind neben einer engen Zusammenarbeit von Naturwissenschaftlern,Technologieentwicklern, Medizinern und Medizintechnikherstellern,standardisierte Prozesse sowie innovative Konzepte desForschungsmanagements notwendig. Fragen zur klinischen Validierungund Zertifizierung müssen von Beginn an mit im Vordergrund stehen.Vorhandene Lücken in der Innovationskette - von derGrundlagenforschung bis zur Markteinführung - sollen strukturellüberwunden werden, um die Entwicklungszeit auf wenige Jahre zuverkürzen.Der Aufruf wurde in Berlin anlässlich der World AntibioticAwareness Week der Weltgesundheitsorganisation der Öffentlichkeitvorgestellt. Zu den Unterzeichnern gehören führende Vertreter ausfolgenden Einrichtungen und Verbünden: Leibniz-Gemeinschaft,Friedrich-Schiller-Universität Jena, Universitätsklinikum Jena,Leibniz-Institut für Photonische Technologien Jena,Leibniz-Institutes für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie -Hans-Knöll-Institut, Forschungszentrum Borstel - Leibniz-Zentrum fürMedizin und Biowissenschaften, Leibniz-Forschungsverbünde "LeibnizGesundheitstechnologie" und "INFECTIONS'21", Leibniz-Forschungscampus"InfectoOptics" sowie Partner der BMBF-geförderten Initiativen"InfectoGnostics Forschungscampus Jena" und "InfectControl 2020".Den vollständigen Aufruf finden Sie online unter:http://ots.de/oEXHGK