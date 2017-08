Multiple Sklerose kein Hindernis bei Kinderwunsch (FOTO)

Berlin (ots) -Für viele Menschen, die an Multiple Sklerose (MS) erkrankt sind,sind Kinderwunsch und Schwangerschaft wichtige Themen. Das liegt u.a. daran, dass etwa 70 % aller Betroffenen in Deutschland Frauensind. (1) Die Mehrheit befindet sich im gebärfähigen Alter. (2)Aber ist ein Kinderwunsch mit dieser chronisch entzündlichenErkrankung des zentralen Nervensystems vereinbar? Ja - die MS stelltkein Hindernis dar, ein Kind zu bekommen. Denn zum einen deutenderzeitige Daten nicht auf negative Auswirkungen der MS auf dieSchwangerschaft hin (3) und zum anderen gibt es auch keine Anzeichen,dass eine Schwangerschaft einen negativen Einfluss auf den weiterenKrankheitsverlauf oder die Schwere der MS hat. (4,5,6) Zudem ist MSkeine Erbkrankheit: Wenn ein Elternteil MS hat, besteht für dieKinder lediglich ein Risiko von unter 3 %, eine MS zu entwickeln. (7)Diese und alle weiteren wichtigen Fakten und Zahlen zu den ThemenMS und Schwangerschaft finden Sie in unserer Infografik sowie aufwww.aktiv-mit-ms.de.Über das "Aktiv mit MS"-BetreuungsnetzwerkIm "Aktiv mit MS"-Netzwerk unterstützt ein geschultes underfahrenes Team den einzelnen Patienten in allen Fragen rund um dieErkrankung und Behandlung zusätzlich zur Betreuung durch denbehandelnden Arzt - beispielsweise mit einem Injektionstraining durchMS-Schwestern vor Ort und kostenfreien Informationsmaterialien.Aktuell betreut das "Aktiv mit MS"- Serviceteam mehr als 13.000Patienten. Insbesondere nach der Diagnose und zu Beginn einerMS-Behandlung kann eine solche intensive Therapiebegleitung dazubeitragen, den Umgang mit der Erkrankung und den Alltag zuerleichtern, die Therapietreue zu fördern und zur Zufriedenheit desEinzelnen beizutragen. Das "Aktiv mit MS"-Serviceteam steht denPatienten von Montag bis Samstag für jegliche Fragen und individuelleBeratungen zur Verfügung: 0800/1970970, www.aktiv-mit-ms.de.Quellen(1) DMSG (Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft). Häufigkeit desAuftretens. Online publiziert unter: https://www.dmsg.de/multiple-sklerose-news/ms-forschung/news-article/News/detail/wie-viele-multiple-sklerose-erkrankte-gibt-es-in-deutschland-bundesversicherungsamt-rechnet-mit-m/?no_cache=1&cHash=bff39284f26f649a4319e1faee8b1bb3 (zuletztaufgerufen: Juni 2017).(2) Amato MP and Portaccio E. CNS Drugs. 2015; 29 (3): 207-220.(3) Ghezzi A et al. Expert Rev Clin Immunol. 2013; 9(7): 683-691.(4) Masera S et al. Mult Scler. 2015; 21(10): 1291-1297.(5) Confavreux C et al. N Engl J Med. 1998; 339(5): 285-291.(6) Pozzilli C & Pugliatti M. Eur J Neurol. 2015; 22 Suppl 2: 34-39.(7) Nielsen NM et. al. Am J Epidemiol. 2005; 162 (8): 774-778.Pressekontakt:Teva GmbHVerena van ElstSenior Communications ManagerCharlottenstr. 5910117 Berlinverena.vanelst@teva.deOriginal-Content von: Teva GmbH, übermittelt durch news aktuell