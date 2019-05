Multiple Sklerose: Unsichtbare Herausforderungen meistern / MS-Patienten leisten jeden Tag Großartiges in ihrem Alltag

Ismaning (ots) - Morgens, kurz vor 8 Uhr, schnell denHaustürschlüssel gegriffen und aus der Tür raus. Wenn die Haltestellenur wenige Meter vom Zuhause entfernt liegt und der Weg dennoch kaumzu bewältigen ist: Straßenschilder verschwimmen, der Gang istwackelig. Ob dem Bus hinterhereilen, Treppen steigen oder die volleKaffeetasse zum Schreibtisch balancieren - was für gesunde MenschenKleinigkeiten des Alltags sind, kann sich für Multiple Sklerose(MS)-Betroffene als Hürde herausstellen, die sie jeden Tag überwindenmüssen. Koordinationsstörungen sind nur eines der Symptome, dieunverhofft im Leben von MS-Patienten auftreten können und füraußenstehende Menschen nicht auf den ersten Blick erkennbar sind.Denn MS ist eine chronische Erkrankung, die sehr heterogen ist,insbesondere was Verlauf und Symptome betrifft. Sie ist die häufigsteAutoimmunerkrankung des Zentralen Nervensystems, verläuft meistschubförmig und trifft Frauen doppelt so häufig wie Männer.Nach Aussagen der Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG)sind in Deutschland rund 240.000 Menschen an MS erkrankt. Sie allesind individuell zu betrachten. Bei der Therapieentscheidung ist esdeshalb besonders wichtig, auf die jeweiligen Symptome undLebensumstände des Patienten einzugehen. Trotz der intensivenForschung und Entwicklung sowie der deutlichen Verbesserung vonBehandlungsmöglichkeiten in den letzten Jahrzehnten ist der Alltagvon Menschen mit MS eine große Herausforderung. Oftmals fällt esBetroffenen nicht leicht, über ihre Erfahrungen und Schwierigkeitenmit der MS zu sprechen. Nicht selten fühlen sie sich missverstanden."Wir möchten MS-Patienten auch in ihrem Alltag unterstützen und ihnendie bestmöglichen Hilfsmittel an die Hand geben, um mit ihrerKrankheit ein weitgehend normales Leben führen zu können. DennMS-Patienten leisten Großartiges in ihrem Alltag, was von außen nichtimmer wahrgenommen wird", sagt Prof. Dr. Andreas Schmitt,medizinischer Direktor bei Biogen, einem weltweit führendenEntwickler und Anbieter von MS-Therapien.MS-Symptome sichtbar machenSehstörungen zählen zu den Symptomen der MS, die zuerst auftretenkönnen. MS kann eine Entzündung des Sehnervs (Optikusneuritis)hervorrufen, die vorübergehend sogar zum Verlust der Sehfähigkeitführen kann. Auch das Sehen von Doppelbildern kann durch eine MSverursacht werden. Bei einer Krankheit mit so vielen Verläufenerkennen viele Menschen nicht, dass sich hinter Symptomen wiebeispielsweise Fatigue oder verwaschener Sprache, eineernstzunehmende Krankheit verbirgt. Fatigue, bekannt als bleierneMüdigkeit, ist nicht mit der Müdigkeit von gesunden Menschenvergleichbar und wird häufig missverstanden. Sie ist einer derHauptgründe dafür, dass MS-Patienten oftmals ihren Beruf aufgebenmüssen. Weitere Symptome können Missempfindung an den Gliedmaßen,Hitzeempfindlichkeit, Darm- und Blasenprobleme, Schmerzen, Tremor,Schwindel, Sprech- und Schluckstörungen oder sexuelle Störungen sein.Der diesjährige Welt MS-Tag der meist "unsichtbaren" Krankheit stehtunter dem Motto "KEINER SIEHT'S. EINE/R SPÜRT'S: Multiple Sklerose -vieles ist unsichtbar." Je nachdem, welche Region des Gehirns oderdes Rückenmarks betroffen ist, unterscheiden sich die Symptome vonMS-Patienten ganz individuell. Kognitive Schwierigkeiten etwa könnenden Alltag stark einschränken: Hierzu zählen unter anderemKonzentrationsprobleme. Den Betroffenen fällt es schwer, sich Dingezu merken, Informationen zu verarbeiten, zu planen, räumlich zudenken oder flüssig zu sprechen.Therapieziele: Heute vs. 90er JahreBereits in den frühen 1990er Jahren wurde die ersteimmunmodulatorische MS-Therapie eingeführt, mit der es gelang, dieMS-Schubrate zu reduzieren und die Behinderungsprogression zuverlangsamen. Seither haben sich die Behandlungsmöglichkeiten mitbeispielsweise monoklonalen Antikörpern als auch die Therapiezielestark verändert. Heutzutage gilt es als Behandlungsstandard, einefrüh einsetzende Therapie mit effektiven Medikamenten zu verfolgenund eine rechtzeitige Umstellung bei unzureichender Wirkungeinzuleiten. Das übergeordnete Therapieziel "Freiheit vonKrankheitsaktivität" steht dabei im Vordergrund und nicht mehr bloßdas Fortschreiten von Behinderung zu verlangsamen oder dieMS-Schubrate zu reduzieren. Mittlerweile gibt es Therapien, die sichnicht nur positiv auf die Multiple Sklerose selbst auswirken, sondernauch auf die mit der Krankheit einhergehenden Symptome, die sich aufdie Lebensqualität auswirken können.MS-App sorgt für ÜberblickUm das diffuse Bild der MS-Symptome greifbar zu machen, bietetBiogen unter anderem verschiedene Services. Die MS-App "Cleo" verfügtüber ein persönliches Tagebuch, in dem die Symptome sowie das eigeneBefinden übersichtlich dokumentiert und dargestellt werden können.Die Dokumentation erlaubt Rückschlüsse darauf, unter welchenUmständen sich die Symptomatik verschlechtert und wie siegegensteuern können. Ein weiterer Service, das MS-Service Center,bietet auch außerhalb der regulären Arzt-Sprechzeiten Ansprechpartnerfür alle Fragen rund um die Krankheit - in acht verschiedenenBetreuungssprachen.'Cleo' ist sowohl für iOS (App Store) als auch für Android (PlayStore) verfügbar:Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.biogen.cleo.de&hl=deiOS:https://itunes.apple.com/de/app/cleo-meine-ms-app/id1372835752?mt=8Weitere Informationen unter www.cleo-app.deMS-Service CenterMontag - Freitag 8:00 - 20:00 UhrTelefon: 0800 030 77 30 (kostenfrei)Fax: 0800 030 77 40Email: info@ms-service-center.de***Über BiogenBiogen ist Pionier auf dem Gebiet der Neurowissenschaften. Wirerforschen, entwickeln und vermarkten innovative Arzneimittelweltweit für Menschen mit schweren neurologischen undneurodegenerativen Erkrankungen und in verwandten Therapiefeldern.Biogen wurde 1978 als eines der ersten globalenBiotechnologie-Unternehmen von Charles Weissmann, Heinz Schaller,Kenneth Murray und den späteren Nobelpreisträgern Walter Gilbertsowie Phillip Sharp gegründet. Heute verfügt das Unternehmen über dasumfangreichste Medikamenten-Portfolio zur Behandlung der MultiplenSklerose (MS), die erste und einzige zugelassenekrankheitsmodifizierende Therapie gegen spinale Muskelatrophie (SMA)und ist fokussiert auf neurowissenschaftliche Forschungsprogramme inden Bereichen MS und Neuroimmunologie, Alzheimer und Demenz,Bewegungsstörungen, neuromuskuläre und neurokognitive Störungen,akute Neurologie, Schmerzen und Augenheilkunde. Daneben vertreibtBiogen Biosimilars zu hochentwickelten Biologika. Seit 1997 ist dasUnternehmen mit einer Niederlassung in Deutschland vertreten. DieBiogen GmbH in Ismaning vertreibt innovative Medikamente zurBehandlung der Multiplen Sklerose, der SMA, der Psoriasis sowieBiosimilars. Für weitere Informationen besuchen Sie www.biogen.de.Biogen-16301Ansprechpartner:Peter HepfingerSr. Manager CommunicationsBiogen GmbHCarl-Zeiss-Ring 685737 IsmaningTel.: 089/99617-146Fax: 089/99617-145E-Mail: peter.hepfinger@biogen.comJournalistenservice:Lisa SkraburskiConsultantMCG Medical Consulting Group GmbH & Co. KGMörsenbroicher Weg 20040470 DüsseldorfTel.: 0211/58 33 57-245E-Mail: lisa.skraburski@medical-consulting.deOriginal-Content von: Biogen GmbH, übermittelt durch news aktuell