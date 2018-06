Multiple Sklerose - Merck startet Infotage-Reihe zum Austausch zwischen Patienten und Experten (FOTO)

Darmstadt (ots) -- Veranstaltungsreihe in sechs deutschen Städten zum Austausch vonPatienten, Angehörigen und Experten- Der erste MS-Infotag findet am 7. Juli 2018 in Aachen statt.- Bekanntgabe der weiteren Termine unter www.leben-mit-ms.deMerck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen,sieht in der umfassenden Aufklärung von Patienten einen wichtigenAspekt bei der erfolgreichen Behandlung von chronischen Erkrankungen.Dies gilt auch für Multiple Sklerose (MS) - eine neurologischeErkrankung mit sehr unterschiedlichen Verlaufsformen. DieInformationslage ist häufig unübersichtlich und besonders im Internetlassen sich seriöse von unseriösen Informationen häufig nicht klarunterscheiden. Im Rahmen einer aktuellen Aufklärungskampagne bietetMerck daher in sechs deutschen Städten eine Veranstaltungsreihe an,bei der sich Patienten, Angehörige und Experten zum besseren Umgangmit der Erkrankung austauschen können. Dabei liegt der Fokus auf denaktiven Verlaufsformen, wobei dem Thema Kinderwunsch undSchwangerschaft mit MS ein eigener Vortrag gewidmet wird.Die Diagnose Multiple Sklerose ist für Betroffene und ihreAngehörigen eine Nachricht, die oft mit einem Gefühl großerUnsicherheit verbunden ist. Wie wird die Krankheit verlaufen? Wiewirkt sich die MS auf mein Leben aus? Patienten empfinden häufig,dass diese und weitere Fragen zunächst meist nicht ausreichendbeantwortet werden.Deshalb möchte Merck mit einem Expertenteam - unter anderembestehend aus Neurologen und MS-Schwestern - im Rahmen einerInfo-Veranstaltungsreihe eine Plattform für den intensiven Austauschaller Beteiligten schaffen. Ziel ist es, Patienten durch mehrHintergrundinformationen in die Lage zu versetzen, mit der MS besserumgehen zu können.Neben Vorträgen zum Thema Kinderwunsch bei aktiver MS und demUmgang mit Internetinformationen stehen alle Referenten auch fürausgiebige Gespräche zur Verfügung.Der erste MS-Infotag findet am 7. Juli 2018 von 11:00 - 13:30 Uhrim Vortragssaal des Suermondt-Ludwig-Museums in der Wilhelmstraße 18in 52070 Aachen statt. Die weiteren Termine werden zeitnah unterwww.leben-mit-ms.de bekanntgegeben. Auf der Website können sichInteressierte über das Leben mit MS informieren und sich auch direktonline zu den Infotagen anmelden. Bei Fragen zur Onlineregistrierungsind zusätzliche Hinweise telefonisch unter 0049-30-120 766 460abrufbar. Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, werden nachder Veranstaltung auf der Website auch Video-Mitschnitte vomMS-Infotag und Interviews mit Experten zur Verfügung gestellt.Bei Fragen zur Veranstaltung können Sie sich gerne an folgendenAnsprechpartner wenden:health angelsTony SommerAn der Alster 85, 20099 HamburgTelefon: +49 160 986138 86sommer@health-angels.agencywww.health-angels.agencyÜber Multiple SkleroseMultiple Sklerose (MS) ist eine chronisch-entzündliche Erkrankungdes zentralen Nervensystems und die häufigste, nicht-traumatische, zuBeeinträchtigungen führende neurologische Erkrankung bei jungenErwachsenen. Schätzungen zufolge sind weltweit circa 2,3 MillionenMenschen an MS erkrankt. Die Symptome können unterschiedlich sein,wobei vor allem Sehstörungen, Taubheit oder Kribbeln in denGliedmaßen sowie Kraftlosigkeit und Koordinationsprobleme auftreten.Am weitesten verbreitet ist die schubförmig verlaufende MS.Über MerckMerck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmenin den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials.Rund 53.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologienweiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - vonbiopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder MultiplerSklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschungund Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oderLCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatzvon 15,3 Milliarden Euro.Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemischeUnternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heuteMehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz inDarmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck.Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMDSerono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt.Pressekontakt:Leitung Kommunikation Deutschland:Dr. Brigitte Hanke, Telefon: 06151 6285-511Inhaltlich verantwortlich:Dr. Stefan Granzer, Senior PR/e-Media ManagerTelefon: 06151 6285-514E-Mail: stefan.kurze@merckgroup.comOriginal-Content von: Merck Healthcare, übermittelt durch news aktuell