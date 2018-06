Multiple Sklerose: Erstmals Therapie für seltene Form (FOTO)

Berlin (ots) -10 bis 15 Prozent der Patienten leiden an einer besonderen Formder multiplen Sklerose: Die Betroffenen haben keine akuten Schübe,ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich schleichend undfortschreitend. Neueste Erkenntnisse der Arzneimittelforschungführten nun zur Zulassung eines innovativen Medikaments für einewirksame Therapie.2.500.000 Patienten weltweit, davon 200.000 allein in Deutschlandund jährlich 2.500 neue Diagnosen: Multiple Sklerose ist diehäufigste aller chronischen Erkrankungen des zentralen Nervensystems,die zu bleibender Behinderung führt. Besonders relativ junge Menschenim Alter zwischen 20 und 40 sind von der unheilbaren Krankheitbetroffen. Ihr chronisches Fortschreiten kann bis heute nureingedämmt werden.Speziell für die "primär progrediente" Ausprägung der multiplenSklerose, eine schleichende und fortschreitende Form der Krankheit,gab es bislang keine Therapiemöglichkeit. Aber ein neu zugelassener,auf Antikörpern basierender Wirkstoff macht Hoffnung. Der Wirkstoffaus der Klasse der Immunsuppressiva setzt bereits im Frühstadiumdieser Ausprägungsform an und reduziert die Krankheitsaktivität sowiedie Schnelligkeit des kontinuierlichen Fortschreitens der Entzündung.Phase-III-Studien zeigen: Die Behinderung der Patienten nimmt wenigerrasch zu. Eine gute Nachricht!Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner: Julia Richter, Tel. 030/27909-131,jrichter@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell