Multinationaler militärischer Sanitätsdienst in Koblenz

Am 3. September 2019 werden die höchsten Vertreterder militärischen Sanitätsdienste aus 15 Nationen in einerfeierlichen Zeremonie eine Erklärung zur Festigung der zukünftigenZusammenarbeit unterzeichnen. Während eines militärischen Antretensam Folgetag, dem 4. September 2019, wird das Multinational MedicalCoordination Centre/European Medical Command (MMCC/EMC) mit einerAnfangsbefähigung in Dienst gestellt. In der NATO gibt es hierfür denBegriff "Initial Operational Capability - kurz IOC". Deutschland hatsich bereit erklärt, im sogenannten "Framework Nations Concept (FNC)"der NATO eine führende Rolle in der sanitätsdienstlichenUnterstützung zu übernehmen und Europa seine einzigartigenFähigkeiten zur Weiterentwicklung aller beteiligten Nationen zurVerfügung zu stellen. Hieraus wurde das MMCC geboren. Innerhalb derEuropäischen Union übernahm Deutschland im Rahmen der "StändigStrukturierten Zusammenarbeit" (englisch: Permanent StructuralCooperation, abgekürzt "PESCO") die Koordination für das zukünftigeeuropäische Sanitätskommando ("European Medical Command" kurz "EMC").Diese beiden Projekte werden mit Feststellung der IOC zusammengeführtund als MMCC/EMC weiterentwickelt. Mit diesem Leuchtturmprojektsollen die Fähigkeiten der beteiligten Sanitätsdienste von NATO undEU unter Federführung des Sanitätsdienstes der Bundeswehr gebündeltwerden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des neuen Zentrums habenzur Aufgabe, die sanitätsdienstlichen Fähigkeiten derunterschiedlichen Länder zu koordinieren, Einsatzplanungen zumBeispiel der NATO und der EU zu harmonisieren und für die Zukunftauch sanitätsdienstliche Dienstleistungen, beispielsweise im Bereichder Verwundetensteue-rung und harmonisierten Beschaffung von Materialanzubieten.Medienvertreter sind herzlich eingeladen, dem Appell am 4.September 2019 um 10 Uhr in der Rheinkaserne beizuwohnen. ImAnschluss bietet sich die Gelegenheit zu Gesprächen mit demStellvertretenden Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr,Generalstabsarzt Dr. Stephan Schoeps, und dem neuen Leiter desMMCC/EMC, Generalarzt Dr. Stefan Kowitz.