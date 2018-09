Multinationaler Konzern aus der Schweiz investiert in Produktionsanlage für hochklassige Werkzeugmaschinen im Changzhou National Hi-Tech District

Die neue Anlage wird zur Expansion der wichtigsten Industrie desDistrikts beitragenChangzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 5. September führten GFMachining Solutions feierlich den ersten Spatenstich für ihr neuesPhase-II-Projekt im Changzhou National Hi-Tech District aus. Anwesendwaren Liang Yibo, stellvertretender Bürgermeister von Changzhou, ChenZhengchun, Direktor des Verwaltungskomitees des Changzhou NationalHi-Tech District und Direktor des Xinbei District, und Xu Yawei,stellvertretender Direktor des Xinbei District.Die 48 Millionen USD teure, 32.000 Quadratmeter umfassende Anlage,die auf einem Areal von 5,14 Hektar erbaut wird, wird mit einemFertigungsbetrieb und Büros ausgestattet. Der hauptsächlicheSchwerpunkt wird auf Forschung, Entwicklung und Produktion vonhochklassigen Werkzeugmaschinen liegen, mit der Zielsetzung, GFMachining Solutions als Fertigungsbasis und F&E-Zentrum derWeltklasse für solche Geräte zu etablieren.Das Projekt wird dazu beitragen, technische Innovationen imgesamten Gerätebausektor des Distrikts zu fördern, wird aber auch diebesten Unternehmen aus den vor- und nachgelagerten Segmenten derBranche anziehen, um vor Ort Betriebe aufzubauen. Auf diese Weisewird die Entwicklung der Wertschöpfungskette für die Gerätebaubrancheim ganzen Distrikt angekurbelt.Changzhou GF Machining Solutions ist eine Tochtergesellschaft desin der Schweiz beheimateten Unternehmens Georg Fischer. Gegründet imJahr 1802 ist Georg Fischer mittlerweile einer der weltweit führendenIndustriekonzerne mit Aktivitäten in über 140 Ländern und Regionen.Die Gruppe beschäftigt mehr als 15.800 Mitarbeiter auf der ganzenWelt und konnte im Jahr 2017 Umsätze von 4,2 Milliarden SchweizerFranken (ca. 4,33 Milliarden USD) verzeichnen.Georg Fischer schätzt die vom Konzern getätigten Investitionen inChina hoch ein. Seitdem sie sich 2007 im Changzhou National Hi-TechDistrict niedergelassen haben, wurden GF Machining Solutions vonmehreren Regierungsbehörden unterstützt, was für ein gesundesUnternehmen und das kontinuierliche Wachstum von großer Bedeutungwar.Das in Changzhou ansässige Unternehmen hat Umsätze in Höhe von 450Millionen Yuan (ca. 66 Millionen USD) verbucht. Nach mehreren Jahrenmit stetigem Wachstum hat Georg Fischer die Investitionsvereinbarungfür das Phase-II-Projekt im September 2017 mit der Regierunggeschlossen.Der Changzhou National Hi-tech District (CND) liegt im Herzen desJangtse-Deltas. Im CND befinden sich mehr als 1.600 Unternehmen mitausländischer Beteiligung. In jüngster Zeit hat der CND seinEntwicklungstempo beschleunigt und die Bestrebungen für den Aufbaueiner industriellen Basis intensiviert. Dabei sollen die zweiGeschäftssäulen Gerätebau (Präzisionsmaschinen) und neue Materialienerweitert und verstärkt werden. Die aufstrebenden Branchen setzensich aus einer neuen Generation von Firmen aus den BereichenInformationstechnologie, Biomedizin, neue Fahrzeug-Energiekonzepte,Photovoltaik und Luftfahrt zusammen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/741454/GF_Machining_Solutions_ground_breaking.jpgPressekontakt:Zhongliang Wang+86-519-8512-7305759965867@qq.comOriginal-Content von: Changzhou National Hi-Tech District, übermittelt durch news aktuell