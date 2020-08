Baden-Baden (ots) - Die interaktive Multimedia-Serie "#WIR - Freundschaft grenzenlos" geht ab 10. September in die zweite Staffel. Es richtet sich insbesondere an Pre-Teens und deren Familien. Im Mittelpunkt jeder Folge stehen wieder zwei beste Freund*innen mit oder ohne Migrationshintergrund. Ein gemeinsames Hobby schweißt sie zusammen. Die Aktivitäten reichen von Hockey, Dance-Cheerleading oder Voltigieren über Rap und Thaiboxen bis hin zu Rhönrad-Turnen. In jeder Folge wartet eine große Herausforderung: Zusammen müssen die Freund*innen eine Challenge bestehen, die mit ihrem Hobby zu tun hat. Die Aufgaben stellen Prominente und Influencer*innen wie Hockey-Nationalspielerin Janne Müller-Wieland, Singer-Songwriterin LEA oder Youtuber Danergy. Die Folgen werden ab 10. September jeweils donnerstags auf dem YouTube-Kanal SWR Kindernetz PLUS veröffentlicht.Fun Facts, Mini-Sprachkurs, TutorialsIn Interviews erzählen die Freund*innen von ihrem jeweiligen kulturellen Hintergrund und ihrer Begeisterung für ihr Hobby. Mehrere Clips mit "Fun Facts" und Tutorials rund um das jeweilige Hobby vertiefen das Thema. Ergänzt werden die Folgen mit einem Mini-Crashkurs zur unbekannten Herkunftssprache der Protagonist*innen.Mia und Mina: Durch Freundschaft unschlagbar? So zum Beispiel Mia und Mina: Die Freundinnen aus Bremen kennen sich seit acht Jahren, spielen begeistert Hockey und sind beide große Fans der Nationalspielerin Janne Müller-Wieland. Entsprechend groß ist die Freude, als die Hockey-Kapitänin den beiden Freundinnen per Videobotschaft ihre Challenge verkündet. Bevor es losgeht, interviewt Mia ihre Freundin noch zu ihren türkischen Wurzeln: Wie sehr fühlt sie sich eigentlich deutsch - oder türkisch?"#WIR - Freundschaft grenzenlos" In der multimedialen Dokutainment-Serie "#WIR - Freundschaft grenzenlos" geht es um multikulturelle Freundschaften, außergewöhnliche Hobbys und Vereine als integrative Orte für Kinder und Jugendliche. Die etwa achtminütigen Folgen verfolgen einen modularen Ansatz und sind für unterschiedliche Distributionswege konzipiert. Produziert wird das Format von nordisch Filmproduction für den SWR. Verantwortlich für das SWR Projekt sind Stefanie von Ehrenstein und Jenny Weber-Reiß (SWR), Redaktion: Lisa Fuderer, Carmen Schmid.Zweite Staffel der Multimedia-Serie auf verschiedenen Online-Plattformen 13 neue Folgen ab 10. September, abrufbar immer donnerstags im SWR Kindernetz PLUS-YouTube-Kanal, in der www.ARDMediathek.de und auf wir-grenzenlos.de.Weitere Informationen unter: http://swr.li/mulitmedia-serie-wirFotos hier: www.ARD-foto.de, Infos und Bildergalerie: http://swr.li/wir-freundschaft-grenzenlosPressekontakt:SWR Presse und PR, Claudia Gabler, Tel. 07221 929 23273, claudia.gabler@swr.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/75892/4673671OTS: SWR - Das ErsteOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell