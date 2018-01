Multilotto: Deutsche Spieler Könnten Dieses Wochenende Den Grössten Jackpot in der Europäischen Geschichte Gewinnen

Berlin (ots/PRNewswire) -- Deutsche Spieler schnappen sich Tickets für eine neue Lotterie,die einen atemberaubenden Hauptpreis von EUR457,500,000 Euro bietet.- Der Jackpot ist einer der größten in der Geschichte.- Tickets können unter http://www.multilotto.net/de gekauft werden- Die Auslosung findet in den frühen Morgenstunden statt.Amerikas Powerball ist in den letzten Monaten stetig gestiegen undhat jetzt $551 Millionen (EUR457 Millionen) erreicht. Da bisher nochkeine Gewinner gefunden wurden und das Interesse an einer schnellenZunahme des Jackpots besteht, ist es wahrscheinlich, dass jemanddiesen knackt, wenn die Ziehung in den frühen Morgenstunden desSonntags in Florida stattfindet.Und am interessantesten ist, dass jemand aus Deutschland kommenkönnte.Multilotto ermöglicht es deutschen Spielern, Lose für die größtenLotterien der Welt zu kaufen, einschließlich der riesigenPowerball-Ziehung am Wochenende.Ein Powerball-Ticket kostet 3,50 EUR.Hier ein paar Statistiken über die Powerball-Ziehung amSamstagabend.- Der $551 Millionen Powerball-Jackpot am Samstag ist derachtgrößte in der Geschichte der Welt.- Wenn jemand aus Europa gewinnt, wird er sofort zum größtenJackpot-Gewinner der europäischen Geschichte.- Der Jackpot ist fünfmal mehr wert als der bisher größteEuroJackpot von 90 Millionen Euro.- Er ist 10 mal größer als der größte 6aus49 Jackpot (EUR 45,4Millionen)Neben Powerball ist Amerikas anderes Super-Lotto MegaMillions beiMultilotto zusammen mit einer Vielzahl anderer Ziehungen aus derganzen Welt verfügbar.Multilotto entstand 2010 in Schweden mit dem Ziel, europäischenLottospielern die Chance zu geben, eine große Auswahl aninternationalen Lotterien zu gewinnen.Das Unternehmen ist seitdem stark gewachsen und expandierte inSkandinavien und Deutschland, bevor es 2017 in Großbritannien undIrland eingeführt wurde.Pressekontakt:+356 79440091andrew@themultigroup.comOriginal-Content von: Multilotto, übermittelt durch news aktuell