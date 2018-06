Multilateralismus - Antwort auf globale Krisen / Terminhinweis für den 14. Juni 2018, 10:30 Uhr-11:15 Uhr, Pressegespräch mit Achim Steiner, UNDP-Administrator

Berlin (ots) - Wir laden ein zum Pressegespräch mit Achim Steiner,Leiter des UN-Entwicklungsprogramms UNDP zu den ThemenFluchtursachen, gewalttätiger Extremismus und was UNDP weltweitdagegen tun kann.Der Deutsch-Brasilianer Achim Steiner leitet seit 2017 dasEntwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (United NationsDevelopment Programme - UNDP). Zuvor war er von 2006 bis 2016Exekutivdirektor des UN-Umweltprogramms (United Nations EnvironmentProgramme - UNEP) in Nairobi. Er ist zudem Untergeneralsekretär derVereinten Nationen und damit der höchstrangige Deutsche im System derVereinten Nationen.Ort des Pressegesprächs: Tagungszentrum im Haus derBundespressekonferenz, Raum 1-2, Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin.Datum und Uhrzeit: 14. Juni, 10:30 Uhr-11:15 Uhr.Moderation: Patrick Rosenow, leitender Redakteur der ZeitschriftVEREINTE NATIONEN.Akkreditierungen per Email an maerker@dgvn.dePressekontakt:Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V. (DGVN)Dr. Alfredo Märker, stellv. DGVN-GeneralsekretärTel.: 030/259375-23 - maerker@dgvn.deOriginal-Content von: DGVN - Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V., übermittelt durch news aktuell