Multifunktionskocher - das ultimative Küchengerät? (AUDIO)

München (ots) - Anmoderation: Das ist doch eine feine Sache. Da legt man einigeZutaten in die Küchenmaschine, drückt ein paar Knöpfe und im Handumdrehen istdas Mittagessen fertig. Realistisch oder schöne Werbewelt? SindMultifunktionskocher das ultimative Küchengerät? Marco Chwalek hat für unsnachgefragt:Sprecher: Wer kaum Ahnung vom Kochen hat, freut sich über die praktischeErfindung einer Küchenmaschine, die eine Kochfunktion beinhaltet. Aber ist dieteure Anschaffung sinnvoll, und was ist das Besondere an so einem Küchengerät?Wie haben den TÜV SÜD-Experten Christian Kästl gefragt:O-Ton Christian Kästl: 25 Sekunden"Wenn im Haushalt noch wenige Küchengeräte vorhanden sind, dann stellen sienatürlich eine gute Alternative dar. Sie arbeiten jedoch selten so gut wie dieSologeräte. Meist umfassen sie die Bereiche Kochen, Hacken, Rühren, Kneten,Mixen, Häckseln und auch Wiegen. Sie sind dann vor allem nützlich, wenn bereitsviele Gerichte programmiert sind oder Online vorhanden sind. Dann gelingenverschiedene Speisen ohne großen Aufwand und eben ohne große Vorkennnisse."Sprecher: Die Anschaffung eines Multifunktionskochers ist ja eine höhereInvestition, darum sollte man vor dem Kauf einiges bedenken:O-Ton Christian Kästl: 22 Sekunden"Wichtig ist immer, an die Füllmenge zu denken, auch wie groß ist die Familieund wie oft kocht man für den Besuch. Man sollte auch auf die Qualität achten.Und es ist auch wichtig, auf die Standfestigkeit zu achten, denn die Maschinenkönnen nicht nur rühren, sondern auch hacken und kneten. Eine gute Hilfe für dieKaufentscheidung bietet hier das Prüfsiegel von TÜV SÜD, denn es werden hierGebrauchstauglichkeit und Haltbarkeit getestet sowie auch die elektrischeSicherheit."Sprecher: Nun ist Multikocher nicht gleich Multikocher. Sie unterscheiden sichnicht nur in der Optik:O-Ton Christian Kästl: 24 Sekunden"Die Geräte variieren natürlich in der Funktion, der Füllmenge, derTemperaturstufen und auch der Mixqualität. Es gibt Unterschiede in Größe undGewicht, wobei größere Geräte natürlich einen größeren Platzbedarf haben. Undganz wichtig ist die Bedienbarkeit: Also gibt es Knöpfe oder Touchdisplay, wieund welche Qualität ist die Gebrauchsanweisung vorliegend, und ist das Gerätselbsterklärend und somit die Bedienung einfach oder schwierig? "Abmoderation: Jetzt liegt die Entscheidung bei Ihnen, ob ein Multikocher auch inIhre Küche einzieht.Pressekontakt:FÜR DIE REDAKTEURE:Ein extra Service für Sie: Den dazugehörigen Podcast finden Sie aufder Homepage von TÜV SÜD. www.tuev-sued.de/audio-pr.Kontakt: TÜV SÜD AG, Dirk Moser-Delarami, Phone: +49 89 5791-1592,Email: Dirk.Moser-Delarami@tuev-sued.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/38406/4543359OTS: TÜV SÜD AGOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell