Multifunktionale HCL-Deckenleuchte EWOS von guttenberger+lichttechnik (FOTO)

Freystadt (ots) - Die eigenentwickelte Büro- und Schreibtischleuchte EWOS vereint Arbeitslicht, Wohlfühllicht, HCL- und Allgemeinbeleuchtung sowie eine Licht-Energiedusche in einer Leuchte. Integrierte Akustikelemente optimieren die Raumakustik.Die von der guttenberger+lichttechnik GmbH entwickelte Decken- und Hängeleuchte EWOS bietet Arbeitslicht, Wohlfühllicht, einen an das Tageslicht angepassten Lichtverlauf (Human Centric Lighting / HCL) sowie eine Licht-Energiedusche. Zur Optimierung der Raumakustik ist die Leuchte zudem mit Akustikelementen ausgestattet. Damit ist EWOS bestens für unterschiedliche Office-Anforderungen geeignet. Dank verschiedener Gestaltungsmöglichkeiten lässt sich das Design individuell an moderne Raumkonzepte in Open-Space- oder Design-Offices anpassen.Als Hängeleuchte sorgt EWOS selbst bei hohen Decken jederzeit für optimale Lichtverhältnisse. Die Lichtsteuerung kann wahlweise direkt über DALI oder per App erfolgen.Motivierendes Arbeitslicht mit EnergieduscheDas gerichtete Licht für den Arbeitsplatz liefern Arrays, die sich im Leuchtenzentrum befinden. Die vorgesetzten optischen Linsen leiten den Lichtstrom blendfrei auf die Schreibtischoberfläche und dank warmweißer (2700 K) und kaltweißer (6500 K) LEDs kann das Licht an den natürlichen Tagesverlauf angepasst werden (HCL). Für die schnelle stimmungserhellende Energiezufuhr zwischendurch sorgt ein integrierter Lichtduschen-Modus. Dieser liefert für einen begrenzten Zeitraum zehntausend Lux in einem Lichtspektrum, das dem natürlichen Sonnenlicht an einem wolkenlosen Tag nahe kommt.Wohlfühllicht fördert Konzentration und KreativitätUnter der Leuchtenabdeckung verbergen sich Akustikelemente zur Optimierung der Raumakustik sowie warmweiße (2700 K) und kaltweise (6500 K) LED-Module. Das Licht im äußeren Bereich erzeugt eine große homogene Leuchtfläche, durch die sich Räume komplett und nahezu schattenfrei erhellen lassen. Zur Entspannung können die LED-Module stufenlos von warmweiß bis kaltweiß eingestellt werden. Das Wohlfühllicht unterstützt konzentriertes Arbeiten und fördert die Kreativität.EWOS - in Größe, Licht und Design individuell anpassbarDer Leuchtenkörper kann im Wunschdesign lackiert, beschichtet oder foliert werden. Dank flexibler Leuchtenabdeckung lässt sich EWOS individuell an jede Anforderung anpassen. Neben rechteckig oder quadratisch sind auch beliebige Formen realisierbar. Die Abdeckung kann in allen gewünschten Farbnuancen oder auch mit beliebigen Motiven wie zum Beispiel einem Wolkenhimmel bedruckt werden.EWOS ist in verschiedenen Größen und Formen sowie als Hänge- oder Deckenleuchte erhältlich.***Alle im Text befindlichen Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Irrtum und Änderungen vorbehalten.***Über guttenberger+lichttechnik GmbHDie guttenberger+lichttechnik GmbH ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der guttenberger+partner Lichtwerbung GmbH und wurde im Jahr 2013 gegründet. Das Team verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Forschung und Entwicklung für das Mutterunternehmen und versteht sich heute als Full-Service-Dienstleister für individuelle Lichtlösungen.Sobald Anforderungen außerhalb des Standards liegen, stehen die Lichtspezialisten aus Freystadt Bauherren, Architekten, Lichtplanern und Künstlern mit ihrer umfassenden Kompetenz zur Seite, um Visionen in beliebiger Dimension und für nahezu jede Anwendung zu realisieren. Seit Gründung hat das Team bereits eine Vielzahl eindrucksvoller Lichtprojekte in Hotellerie und Gastronomie, im öffentlichen Raum, in Praxen, Laboren und Unternehmen sowie ausgefeilte Lichtkonzepte in Operationssälen und umfangreiche LED-Lichtinstallationen umgesetzt.Der Innovationsfreude sind kaum Grenzen gesetzt, da hinter der guttenberger+lichttechnik jederzeit die Ressourcen des Mutterunternehmens stehen. Hierzu gehören 220 qualifizierte Mitarbeiter, moderne Produktionsflächen mit effizientem Maschinenpark auf 7500 Quadratmeter sowie eigene Montageteams in Deutschland und einem erprobten, internationalen Montagenetzwerk.Weitere Informationen unter http://www.guttenberger-lichttechnik.comPressekontakt:TWO POINT SEVENAgentur für Kommunikation & MarketingBarbara Czech-EttingerZum Feldkreuz 31D-91161 HilpoltsteinTel.: +49 9174 99964-30E-Mail: Barbara.Czech-Ettinger@2point7.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134136/4566209OTS: guttenberger+partner GmbHOriginal-Content von: guttenberger+partner GmbH, übermittelt durch news aktuell