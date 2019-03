Multi-Color: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "Compass EMP US Small Cap 500 Volatility Weighted I":

Per 15.03.2019, 10:51 Uhr wird für die Aktie Multi-Color am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 49,99 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Kommerzielles Drucken".

Multi-Color haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Multi-Color schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,4 % und somit 1,85 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,25 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Multi-Color als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 1 Hold, 1 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Multi-Color aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 46 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -7,98 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 49,99 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,84 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Multi-Color damit 40,43 Prozent unter dem Durchschnitt (12,59 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 8,64 Prozent. Multi-Color liegt aktuell 36,48 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".