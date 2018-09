Multi-Color: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "Multi-Color":

Am 28.09.2018 ging die Aktie Multi-Color an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 62,25 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Kommerzielles Drucken".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Multi-Color einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Multi-Color jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Multi-Color erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -23,81 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Containers & Packaging"-Branche sind im Durchschnitt um 0,68 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -24,49 Prozent im Branchenvergleich für Multi-Color bedeutet. Der "Materials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,49 Prozent im letzten Jahr. Multi-Color lag 23,32 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 15,16. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Multi-Color zahlt die Börse 15,16 Euro. Dies sind 60 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Containers & Packaging" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 37,56. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Multi-Color investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,32 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Containers & Packaging einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,88 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.